Scuola, pubblicati gli organici di diritto degli istituti di ogni ordine e grado della provincia

Una sezione in meno alla Veneziano-Novelli, una in più alla Morvillo

MONREALE, 22 giugno – Sono stati pubblicati in questi giorni, sul sito dell’ambito territoriale della provincia di Palermo, gli organici di diritto delle scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio. L’organico di un’istituzione scolastica fornisce il numero di docenti e personale ATA (Amministrativi, Tecnici e Ausiliari) di cui si potrà disporre per affrontare il nuovo anno scolastico.

Nel caso di Monreale, la soppressione di una classe prima di scuola secondaria di primo grado dell’istituto “Veneziano Novelli” e la formazione di una nuova sezione di scuola secondaria presso la scuola Morvillo, sono le uniche novità che hanno determinato un cambiamento di organico docenti, mentre pressoché invariato è rimasto quello degli ATA nel quale non si registrano perdenti posto.

Per quanto riguarda i docenti, invece, alcune cattedre che erano “intere” sono diventate “orarie” e ciò significa, per il docente in questione, avere una scuola “madre” e almeno un altro istituto in cui completare le proprie ore di insegnamento.



Le cattedre orarie, in genere, generano malumori sia per il docente, che vede lesa l’appartenenza totale a una istituzione scolastica, sia per le dirigenze che, nel formulare orari e calendari degli adempimenti, devono andare ad incastro con quanto deliberato in altre scuole.

Una soluzione a breve termine potrebbe venire in fase di determinazione dell’organico “di fatto” nel quale potrebbe essere riconfermata la classe soppressa alla Veneziano-Novelli oppure, grazie a nuove modulazioni di attribuzione di ore alle scuole, potrebbero venir meno alcune cattedre orarie.

Oppure bisogna cominciare a pensare a nuove proposte di dimensionamento scolastico, tenendo presenti sia il calo demografico che ha investito gli anni che presto saranno “di leva” per la scuola, sia la necessità che i ragazzi del territorio abbiano un corpo docente quanto più possibile stabile, condizione -questa -irrinunciabile per una preparazione che si traduca in successo formativo.