Staffetta al Basile-D'Aleo: ottengono mobilità diversi docenti storici

Lasciano la titolarità alcuni fra i più noti docenti dell'istituto monrealese

MONREALE, 1 luglio –Tra le tante novità che il nuovo anno scolastico porterà alle scuole, c'è anche quello dei cambiamenti legati alla mobilità del personale docente. La pubblicazione degli spostamenti, avvenuta alcuni giorni fa sul sito istituzionale dell’ambito territoriale di Palermo, ha preannunciato significative novità per il nuovo anno per l'istituto di istruzione superiore "Basile-D'Aleo" di Monreale.

A differenza di altri anni, nei quali il cambiamento di insegnanti è spesso relegato a casi singoli o a necessità dovute a cattedre vacanti, quest'anno il cambiamento si farà sentire in maniera decisamente più forte.

A seguito delle procedure di mobilità ad ottenere trasferimento ci sono docenti che ormai da tanti anni fanno parte del grande e storico istituto di istruzione superiore monrealese.

Tra i docenti che hanno ottenuto la mobilità, infatti, Carmen Bonanno, vice preside dell'istituto, passa al liceo Garibaldi; Rossella Cicatello, collaboratore del dirigente e fiduciaria del plesso del liceo classico va al liceo Vittorio Emanuele II; Finella Giordano si trasferisce invece al liceo Meli; Daniele Moretto, docente di lettere dal liceo artistico entra all'istituto superiore Volta; Simonetta Luppino, insegnante di inglese, approda all'istituto superiore Gioeni-Trabia.

Sono pure noti i docenti in ingresso che sicuramente troveranno un ambiente scolastico e un territorio pronti ad accoglierli. Tuttavia appare doveroso ringraziare questi docenti in trasferta che con grande professionalità hanno contribuito alla formazione di tanti giovani monrealesi. A loro, oltre il ringraziamento, vanno i nostri auguri di buon proseguimento di carriera, consapevoli che porteranno con loro, nel cuore, un po’ di Monreale.