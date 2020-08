Monreale, accordo tra Chiesa e Scuola per la ripartenza

Per ripartire in sicurezza arriva dalla Chiesa un aiuto a reperire nuovi spazi

MONREALE, 27 agosto – Anche a Monreale procedono senza sosta i lavori per la riapertura delle scuole che per ripartire in sicurezza, nel rispetto delle regole sul distanziamento fisico degli alunni, necessitano di nuovi spazi che potrebbero arrivare proprio dall'utilizzazione, in comodato d'uso, di locali parrocchiali ed edifici ecclesiastici, idonei all'accoglienza degli studenti.

L'idea rientra nell'ambito del documento di intenti tra la Conferenza Episcopale Siciliana, l'Anci e l'Ufficio Scolastico Regionale che dovrebbe essere siglato domani. L'arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi, vicepresidente della Conferenza Episcopale Siciliana, ha subito offerto il proprio supporto per il possibile utilizzo di spazi parrocchiali al fine di agevolare il rientro a scuola degli studenti in un momento di particolare difficoltà come quello attuale.

In particolare, dalla sinergia tra l'arcidiocesi di Monreale rappresentata dal presule, i parroci e la dirigente scolastica dell'istituto ''Margherita di Navarra'' Patrizia Roccamatisi è stato possibile individuare locali utili a tale scopo.

Per l'Istituto ''Margherita di Navarra'' di Monreale che comprende plessi situati nelle tre frazioni di San Martino, Pioppo e Villaciambra, attraverso l'utilizzo degli spazi parrocchiali, sarebbe possibile risolvere almeno alcune delle criticità in relazione al reperimento di nuovi ambienti per quanto concerne la scuola dell'infanzia, soprattutto per Pioppo e Villaciambra.

Presso il salone attiguo alla Chiesa di Maria Santissima Immacolata in contrada Giacalone infatti sarebbe possibile allocare tra le due e le tre sezioni di scuola materna con un numero ridotto di alunni. Analogamente a Villaciambra sarebbero disponibili gli spazi appartenenti alla parrocchia di San Giuseppe siti a Piano Maglio e utilizzati per le attività catechistiche, idonei ad accogliere almeno due sezioni.

In questi ultimi si è svolto proprio stamattina un sopralluogo della dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi, che in queste settimane ha lavorato strenuamente per l'individuazione di spazi aggiuntivi per i plessi del proprio istituto scolastico, con i rappresentanti della parrocchia e dell'amministrazione comunale di Altofonte sul cui territorio comunale ricade l'ubicazione dei locali per cui occorrerebbe un accordo sull'utilizzo da convenire proprio tra l'amministrazione comunale di Altofonte e quella di Monreale.

In ogni caso, per l'utilizzo dei locali che la Chiesa metterà a disposizone delle scuole sarà necessario siglare un comodato d'uso alla cui formulazione si sta lavorando in attesa della firma ufficiale del documento di intenti.

Con queste possibili soluzioni nate dunque dalla collaborazione tra istituzioni scolastiche e religiose si apre uno spiraglio di luce per l'avvio del nuovo anno scolastico che ormai alle porte presenta ancora, nella disponibilità di spazi aggiuntivi, l'aspetto più problematico ed urgente da risolvere.