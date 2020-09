Nuovo anno scolastico, possibile inizio il 24 per molti istituti monrealesi

Gli istituti comprensivi orientati a rinviare l'inizio delle lezioni al 24. Intanto assegnato il personale aggiuntivo

MONREALE, 4 settembre – Si appresta ad iniziare un nuovo anno scolastico carico di novità e per il quale proprio in questi giorni le scuole stanno ufficializzando la data di inizio delle lezioni.

Benché a livello nazionale sia stata stabilita la data del 14 settembre per il rientro a scuola, in Sicilia il decreto dell'assessore regionale Roberto Lagalla consente alle scuole di posticipare il suono della prima campanella proprio al 24 settembre.

Ciò è stato deciso, così come reso noto nei giorni scorsi dalla giunta regionale, non solo in considerazione del fatto che molte scuole saranno sedi elettorali del referendum previsto per il prossimo 20 e 21 settembre, ma anche per consentire alle scuole non ancora pronte a garantire le norme di sicurezza di attrezzarsi in tal senso.

Proprio per quest'ultima ragione, infatti, gli istituti comprensivi monrealesi si stanno orientando per rinviare l'inizio della scuola al fine di svolgere in un'unica operazione le attività di sanificazione e pulizia degli ambienti necessarie per il rientro degli alunni a scuola dopo lo svolgimento della consultazione referendaria.

Tra l’altro, dal momento che i lavori di edilizia leggera presso le scuole di Monreale si stanno ancora svolgendo, il posticipo del via alle lezioni al 24 gioverebbe altresì alla loro definizione.

Così per gli istituti comprensivi ''Francesca Morvillo'', ''Margherita di Navarra'', ''Veneziano-Novelli'' e ''Guglielmo II'' è questo l'orientamento.

Se per alcune scuole come nel caso dell'Istituto ''Margherita di Navarra'' il consiglio di istituto ha già deliberato il rientro a scuola per il 24, per le altre si attende ancora la deliberazione ufficiale che potrebbe arrivare già lunedì prossimo.

Nel frattempo oggi l’Ufficio Scolastico Regionale ha iniziato ad assegnare alle scuole di Monreale il personale docente aggiuntivo per far fronte alle esigenze legate alle misure di sicurezza.

Per l’infanzia cinque unità di personale aggiuntivo alla “Margherita di Navarra”, una alla “ Veneziano-Novelli” e quattro alla “Morvillo”.

Arriveranno invece alla primaria della “Morvillo” otto unità aggiuntive mentre una soltanto andrà alla “Guglielmo II”.

Infine un solo posto aggiuntivo per la secondaria di primo grado è stato assegnato alla “Morvillo”.

Si attende adesso l’assegnazione della seconda parte delle risorse con cui dovrebbero essere garantite le richieste delle scuole non rientrate in questa prima ripartizione delle risorse a disposizione.