''Digital board'', ecco le risorse assegnate alle scuole di Monreale

Saranno impiegati nella trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione

MONREALE, 6 novembre – Dopo l’emanazione dell’avviso dello scorso 6 settembre dal titolo ''Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione'', il ministero dell’Istruzione ha reso note le graduatorie approvate con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale.

I progetti presentati dalle scuole ed inseriti nelle graduatorie pubblicate sono stati ammessi a finanziamento. Il ministero ha già provveduto all’assegnazione della relativa nota autorizzativa ad ogni singola istituzione scolastica direttamente nella sezione ''Gestione Finanziaria'', all’interno del ''Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020'', sezione ''Fascicolo di Attuazione''.

Le risorse finanziarie attribuite alle scuole dovranno essere utilizzate per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione. Il progetto mira a dotare le scuole di monitor digitali interattivi touch screen, mezzi per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive nelle scuole del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano ancora sprovviste di lavagne digitali. I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi entro il 31 ottobre 2022.

Per quanto riguarda gli istituti scolastici di Monreale, in particolare, all’istituto comprensivo ''Margherita di Navarra'' sono stati destinati 56.638,25 euro; all’istituto comprensivo ''Veneziano-Novelli'' 61.563,30 euro; all’istituto comprensivo ''Francesca Morvillo'' 45.556,83 euro; al liceo ''Basile-D’Aleo'' 52.944,45 euro; all’istituto comprensivo ''Guglielmo II'' 35.706,70 euro.