Monreale, finanziamenti alle scuole per la formazione della transizione ecologica

Arrivano dal ministero agli istituti scolastici monrealesi

MONREALE, 4 aprile - Sono state approvate dal ministero dell’Istruzione le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento in relazione al programma ''Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione della transizione ecologica''.

Dell’azione, che prevede la realizzazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, beneficeranno anche le scuole di Monreale. In particolare, nelle graduatorie dell’azione denominata ''Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo'' rivolta alle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione, sono rientrati gli istituti comprensivi ''Veneziano-Novelli'', ''Margherita di Navarra'' e ''Francesca Morvillo'' per l’importo di 25 mila euro ciascuno. Nelle graduatorie dell’azione denominata ''Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo'' rivolta alle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo di istruzione si è invece classificato l’istituto di istruzione superiore ''Basile-D’Aleo'' per l’importo di 130 mila euro.

Il finanziamento è a carico del programma operativo nazionale ''Per la scuola 2014-2020 - Competenze e ambienti per l’apprendimento''. Adesso le scuole riceveranno apposita nota di autorizzazione al finanziamento da parte dei competenti uffici ministeriali.