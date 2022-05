Scuola Margherita di Navarra, quattro premi al concorso musicale ''Placido Mandanici''

MONREALE, 14 maggio - Sono stati resi pubblici i risultati del ventitreesimo concorso musicale nazionale Città di Barcellona Pozzo di Gotto organizzato dall’associazione Placido Mandanici.

Tra i vincitori delle categorie solisti delle scuole ad indirizzo musicale si sono distinti quattro alunni dell’istituto scolastico ''Margherita di Navarra'' di Monreale, classificandosi ai primi posti in 4 categorie diverse su decine di partecipanti a livello nazionale.

Tra gli alunni premiati, in particolare, vi sono Ludovico Randazzo per la categoria A percussioni, primo premio assoluto con votazione 100/100; Alice Maria Di Gristina per la categoria A pianoforte, secondo premio con votazione 93/100; Gloria Prestigiacomo per la categoria B pianoforte, primo premio con votazione 98/100; Sofia Trifiro’ per la categoria C pianoforte, secondo premio con votazione 92/100.

''L’indirizzo musicale della nostra scuola - ha dichiarato Patrizia Roccamatisi, dirigente scolastico dell’istituto- coltiva giovani talenti che continuano a crescere e ad affermarsi di anno in anno. Una conferma della validità del nostro progetto formativo che promuove, sviluppa e valorizza il talento di ogni alunno anche grazie alla musica. Quest’ultima rappresenta un valido strumento di crescita grazie all'impegno dei docenti e, in questo particolare progetto, dei docenti di strumento Silvia Vaglica e Salvatore Casano''.