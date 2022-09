Scuola Morvillo, da lunedì attive le nuove aule in via della Repubblica

Ospiteranno le classi della sezione D della scuola secondaria di primo grado

MONREALE, 16 settembre –Novità importanti di inizio anno per l’istituto scolastico ''Francesca Morvillo'' che da lunedì utilizzerà i nuovi locali siti presso l’edificio concesso dal Comune in via della Repubblica.

Si tratta dei locali che ospitavano fino a poco tempo fa una parte dell’ufficio tecnico comunale e che, una volta resi disponibili, dopo alcuni interventi sono stati adattati per ospitare alcune classi della scuola secondaria di primo grado della scuola di via Biagio Giordano. Così da lunedì prossimo tutte le classi della sezione D della scuola media dell’istituto monrealese inizieranno le lezioni presso le nuove aule che oggi hanno ricevuto la sistemazione finale con la collocazione di banchi, lavagne e tutto l’occorrente per le lezioni.

Si tratta di un intervento da tanto tempo atteso per la scuola Morvillo, le cui sezioni di scuola media fortemente in crescita negli ultimi anni necessitavano di nuovi spazi che l’amministrazione comunale ha prontamente individuato nell’edificio di via della Repubblica.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Francesca Giammona che, ringraziando tutta l’amministrazione comunale, ha ribadito l’importanza del reperimento dei nuovi spazi per la scuola.

''Ringraziamo l’amministrazione comunale per questa risposta alla nostra richiesta di nuovi spazi - ha dichiarato Francesca Giammona - che costituisce un’importante novità che ci permetterà di lavorare più efficacemente e soprattutto di ospitare i nostri alunni della scuola media numericamente in crescita in aule ancora più accoglienti''.