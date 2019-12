Domani Monreale-Club P5 Cruillas: i biancazzurri vogliono tornare alla vittoria

Impegno ostico contro una squadra in salute che lotta su ogni palla

MONREALE, 20 dicembre – Su una cosa siamo tutti d’accordo: per ottenere i grandi risultati occorre grande coraggio. Se invece, ci si limiterà allo stretto indispensabile, sarà difficile poter pensare in grande. Una considerazione, magari banale, ma che serve per sintetizzare quello che è successo sabato scorso a San Cataldo e che non dovrà succedere domani contro il Club P5 Cruillas.

In terra nissena, il Monreale C5, pur non avendo demeritato, non è riuscito ad accendere la scintilla. Colpa, forse, di quel senso di insicurezza che viaggia nella mente dei giocatori, dopo una sconfitta o quando le cose non vanno benissimo. Il risultato è stato che i biancazzurri hanno giocato con il freno a mano tirato, non riuscendo ad esprimere quel grosso potenziale che tutti gli riconoscono.

Domani, invece, bisognerà approcciarsi alla partita in maniera diversa, sapendo che la vittoria, dovrà essere conquistata con il coraggio e con la brillantezza dei giorni migliori. Tutto questo pur sapendo che di fonte ci sarà una squadra solida, che, dopo essere partita male in campionato, ha trovato forse la strada giusta e si sta ben comportando. Una squadra che si è presentata al via con l’obiettivo salvezza, consapevole che per ottenerla, deve lottare su ogni palla.

Il Monreale questo particolare farà bene a non dimenticarlo, ricordandosi al tempo stesso, di avere i numeri per poter mettersi i tre punti in tasca. Sarebbe il modo migliore per passare sotto questo aspetto nel migliore dei modi le festività natalizie, ormai alle porte.

In settimana la squadra sembra aver risposto bene, allenandosi in maniera intensa e proficua. Ora però tutto questo dovrà essere tradotto in campo.

La partita, come sempre, sarà trasmessa in telecronaca diretta a partire dalle ore 17 sulla pagina facebook di Monreale News.

Al campo Giotti, che la società si augura pieno, fischieranno i signori Bernardo Masaniello della sezione di Palermo e Giuseppe Caico di quella di Agrigento.