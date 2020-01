Domani Monreale-Pantelleria: obbligatorio cercare i tre punti

Si gioca al campo Giotti alle 15 per consentire il ritorno a casa alla formazione pantesca

MONREALE, 3 gennaio – Il girone d’andata è stato archiviato. I risultati, per la verità, sono stati inferiori rispetto alle aspettative, rispetto soprattutto al potenziale della squadra. Ecco perchè adesso è il momento di svoltare. Di tornare a correre come questo organico sa fare.

Per farlo, però, occorre, parlare poco e segnare tanto. Possibilmente a partire da domani, giorno in cui inizia il girone di ritorno, giorno in cui al campo “Giotti” di Aquino, quartier generale del Monreale calcio a 5, arriva il Pantelleria. Sarà da domani, dopo la confortante vittoria dell’ultimo turno di andata contro il Club P5, che Pitarresi e compagni dovranno guardarsi in faccia e capire che questo organico non può vivacchiare nella zona di centro classifica nella quale si trova attualmente.

Ovviamente, però, ci sarà da superare la resistenza della formazione isolana, impresa per nulla scontata , considerato che questa sta disputando un campionato positivo e che non verrà certamente a Monreale per fare una gita. Chi segue un po’ le vicende del campionato di serie C1 sa quanto sia stato difficile per il Monreale battere i panteschi nella sfida d’andata, portata a casa per il rotto della cuffia. Sa pure quanto filo da torcere il Pantelleria abbia dato al Partinico, secondo in classifica, non più tardi di una settimana fa.

Ci sono quindi, tutti gli elementi per fare della sfida di domani una sfida quanto mai delicata, alla luce, tra l’altro, del fatto che questa arriva dopo la sosta natalizia. E si sa che incognita sia per tutti la ripresa delle ostilità, dopo panettone, cotechino e lenticchie e spumante.

Il Monreale si presenta in buone condizioni all’appuntamento, dopo aver lavorato duramente anche durante le feste, e con la bella notizia del ritorno in campo di Cristian Cipolla, “l’orologio” biancazzurro, che torna a disposizione dopo il periodo di (ingiusta) squalifica.

Contro il Pantelleria del presidente Illirico si gioca alle ore 15 (e non alle 17) per consentire alla squadra pantesca di poter fare tranquillamente rientro a casa in aereo.

La partita, come sempre, sarà trasmessa in telecronaca diretta a partire dalle ore 15 sulla pagina facebook di Monreale News.

Fischieranno i signori Salvatore Modica della sezione di Agrigento e Davide Grasso di quella di Palermo.