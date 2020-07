Calcio a 5: Filippo Bruccola non è più il presidente del Monreale

Ha rassegnato le dimissioni durante l’ultimo direttivo societario

MONREALE, 19 luglio – Filippo Bruccola non è più il presidente del Monreale calcio a 5. Ha rassegnato, infatti, le sue dimissioni nel corso dell’ultimo direttivo societario convocato su sua richiesta per ufficializzare la sua decisione.

Motivi personali alla base della scelta, che hanno avuto la meglio sui tentativi del resto del direttivo di farlo tornare sui suoi passi. "La mia è stata una scelta meditata, sofferta a tratti complicata – ha detto l’ormai ex presidente – Ritengo di aver sempre dato il massimo per il Monreale Calcio a 5 e me ne vado in punta di piedi esattamente come sono arrivato 4 anni fa. Sono stato un presidente che non ha mai fatto proclami o interviste ma ho sempre e solo provato a lavorare per il bene del Monreale calcio a 5. Quando nel 2016 presi il timone del Monreale, mi trovai in mano una neopromossa dalla Serie D, una neonata nel mondo del futsal e con orgoglio adesso la lascio come una delle società più forti e stimate del panorama siciliano. Tutto ciò – dice ancora Bruccola – è stato reso possibile grazie al lavoro instancabile di tutto lo staff tecnico, dirigenziale e di tutti i giocatori che si sono susseguiti in questi 4 anni. A tutti va il mio grazie, sarò sempre legato a questi colori. Forza Monreale calcio a 5”.

La società biancazzurra, nel prendere atto della decisione di Bruccola, lo ringrazia per il lavoro svolto in questi quattro anni in cui non sono mancati i risultati sportivi, fra tutti la finale playoff del 2019 e la “Final Four” di Coppa Italia di quest’anno. Il direttivo del Monreale calcio a 5 nei prossimi giorni ridistribuirà le nuove cariche sociali, per affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione che bussa già alle porte”.