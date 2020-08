Caccia a nuovi talenti: l'Atletico Monreale apre alle selezioni

Lo stage giovanile si terrà il 24 agosto al campo Archimede

MONREALE, 12 agosto – Giunti ormai quasi alle porte della nuova stagione, primo step fondamentale è quello di fissare degli obiettivi e provare a perseguirli con ogni mezzo. L'Atletico Monreale - anche quest'anno militante nel campionato di Serie C2 - scalda i motori prima del via e, nel frattempo, va a caccia di giovani talentuosi.

E' per tale ragione che la dirigenza dei colchoneros normanni fa sapere che la prima data da segnare in rosso sul calendario, per chiunque voglia accedere al mondo del futsal - specialmente se giovane - è quella del 24 agosto. Uno stage, che si terrà a partire dalle ore 20 nella roccaforte casalinga dell'Atletico, il campo Archimede Pitagorico, indirizzato esclusivamente a giovani monrealesi under 2002, 2003, 2004 e 2005.