Calcio a 5: Serie C2. ''Operazione svecchiamento'', l'Atletico tessera due giovanissimi

Andrea Tallilli e Andrea Anitra sono già pronti per la prima squadra. LE FOTO

MONREALE, 25 agosto – La presentazione ufficiale - in bello stile - con tanto di completino e sorrisi in camera, è avvenuta giusto ieri sera, proprio in concomitanza con lo stage che l'Atletico Monreale aveva indetto qualche settimana fa, indirizzando l'invito in modo particolare a tutti i giovanissimi monrealesi che avessero voluto prestare il proprio ossigeno alla causa dei colchoneros normanni.

Chiamiamola ''Operazione Svecchiamento''. Basta questo a capire i piani che la dirigenza dell'Atletico Monreale ha già appeso alla parete e cerchiato in rosso, ponendo in evidenza dunque - come obiettivo prestagionale di primo interesse - l'idea di andare a rinforzare alcuni reparti di campo con forze fresche. Anzi freschissime, considerata l'età dei due giovani che da ieri sono entrati a far parte della famiglia rossoblu.

Andrea Tallilli, difensore ed esterno classe '99 (20 anni), e Andrea Anitra, laterale classe 2004 (16 anni), saranno sì due giovanissimi profili in erba, ma è proprio su questo tipo di innesti che la società si è detta pronta ad investire, nonostante - come preannunciato - qualche rinforzo d'esperienza (pur sempre necessario ed indispensabile a cementare lo spogliatoio) dovrà pur arrivare. Prima esperienza in assoluto nel futsal per Tallilli, sebbene il suo palmares possa vantare già alcuni significativi gettoni in campionati di Eccellenza, Promozione e Serie D, sfiorando addirittura la Serie C. Più rodata l'esperienza di Anitra, promettente pedina di Monreale C5 e Palermo C5 negli anni passati, seppur a livello giovanile. Insieme, con lo stesso medesimo sguardo in camera al momento della foto di rito, tracciano la strada del futuro: "Lotteremo insieme e per la squadra. Vogliamo vincere".