Calcio a 5: per il Monreale esordio casalingo in campionato con il Palermo C5

Appuntamento il 26 settembre al campo Antonio Giotti. IL CALENDARIO COMPLETO

MONREALE, 10 settembre – Sarà il Palermo calcio a 5 di mister Zapparata e del presidente Messeri la prima avversaria del Monreale calcio a 5 nel prossimo campionato di serie C1 (Girone A), che inizierà il 26 settembre prossimo.

Lo ha ufficializzato stamattina il Comitato Regionale Siciliano della Figc, che ha effettuato la cerimonia di presentazione dei calendari della prossima stagione per quel che riguarda i campionato di Eccellenza (due gironi), di Promozione (quattro gironi) e, appunto, di Serie C1 di calcio a 5.

Il Monreale calcio a 5, quindi, debutterà con un derby contro la formazione rosanero sabato 26 settembre al campo Giotti, alle ore 17. Successivamente sarà atteso da due trasferte: una in casa dell’Alqamah e l’altra in casa del Club P5 Cruillas. Il ritorno tra le mura amiche è in programma il17 ottobre quando al campo Giotti arriverà il Caresse Futsal Partinico.



Pubblichiamo, in allegato, il calendario completo del campionato di Serie C1.