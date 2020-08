Calcio a 5: Coppa Italia. Monreale con Tiki Taka, Cus Palermo e Partinico

Formati i sette gironi da quattro che si giocheranno l’accesso alla “Final Eight” regionale

PALERMO, 12 agosto – Saranno il Tiki Taka, il Cus Palermo e il Caresse Futsal Partinico le avversarie del Monreale calcio a 5 nel girone di Coppa Italia. Lo ha stabilito oggi il comitato regionale siciliano, che ieri aveva proceduto alla composizione dei due gironi di campionato.

Il torneo, che è strutturato su sette gironi da quattro squadre ciascuno, dovrebbe cominciare sabato 5 settembre prossimo, per proseguire, poi il 12 ed il 19 dello stesso mese.

Ogni girone dovrebbe esprimere una vincitrice, per un totale quindi di sette squadre qualificate, alle quali dovrebbe aggiungersi la migliore delle seconde, per un totale, quindi di otto compagini che si disputeranno la “Final Eight” a fine gennaio a Canicattì.

Questi i gironi di Coppa

QUADRANGOLARE A

Marsala Futsal

Polisportiva Alqamah

San Vito Lo Capo

Sporting Alcamo

QUADRANGOLARE B

Club P5 Cruillas

Palermo C5

Palermo Futsal 89ers

Villaurea

QUADRANGOLARE C

C.U.S. Palermo

Caresse Futsal Partinico

Monreale

Tiki Taka

QUADRANGOLARE D

Città di Leonforte

Olimpia Casteldaccia

PGS Vigor San Cataldo

Real Termini Futsal

QUADRANGOLARE E

Meriense

Meriven

Montalbano

Mortellito

QUADRANGOLARE F

Città di Biancavilla

Domenico Savio

La Madonnina

Unione Comprensoriale

QUADRANGOLARE G

Catania C5

Futsal Rosolini

Inter Club Villasmundo

Kamarina