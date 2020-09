Calcio a 5: conto alla rovescia per il calendario di Serie C2

Domani alle 18 l'Atletico Monreale scoprirà le contendenti del proprio girone

MONREALE, 17 settembre – Gli ultimi giri delle lancette stanno finalmente per scadere. Alle 18 di domani, infatti, la Lega Nazionale Dilettanti renderà pubblico il calendario valevole per la stagione 2020-2021.

Poche ore sono dunque quelle che separano l'Atletico Monreale dal conoscere quali saranno le predenti alla corona del proprio girone. Come per la Serie C2 del futsal, le categorie coinvolte nella pubblicazione di domani saranno anche la I e la II Categoria, l'Under 17 e l'Under 15 di calcio a undici, oltre che il futsal femminile. Come si legge nella nota emanata dall'ufficio stampa della Lega: ''La composizione dei gironi eliminatori sarà consentita alla luce dei ripescaggi, che saranno descritti''. Frattanto è già avvenuta la convocazione del Consiglio Direttivo del comitato, presieduto dall'ingegnere Santino Lo Presti. E' quasi tutto pronto, dunque. Mancano solo le ufficialità. Poi la parola passerà al campo.