Spesa in grande: l'Atletico assesta quattro nuovi colpi sul mercato

Un mix virtuoso di freschezza e maturità. La società: ''Abbiamo altri contatti in corso''

MONREALE, 19 settembre – I visi nuovi sono sempre ben accetti, specialmente se dietro quei visi v'è tanta motivazione. Questo è l'augurio che il comparto dirigenziale dell'Atletico Monreale spera possa avverarsi - giunti alle soglie della nuova stagione - quando, con lo sguardo in camera e la divisa tra le mani, quattro nuovi acquisti sono pronti a cominciare la loro esperienza in rossoblu.

La linea è chiara, definita e fino a questo momento rispettata in pieno: ringiovanire sì, ma senza sbilanciarsi troppo. Ecco certamente perché, al fianco di giovani, qualche anziano (di militanza sportiva, ovviamente) non guasta mai. In quest'ottica devono dunque osservarsi le ufficilità di innesti freschi quali Francesco Salamone e Giuseppe Fanara in concomitanza con incastri più maturi, come Lorenzo Chinnici e Giuseppe Oneri. Sarà un battesimo nel futsal la stagione 2020-2021 per Francesco Salamone, classe '99 collezionista ad oggi di soli gettoni nel calcio a undici con il Casteldaccia e la Nuova Sancis, ma che potrà sicuramente far riferimento alla rodata esperienza del fratello Giovanni, capitano dei colchoneros. Giovane anche Giuseppe Fanara, classe '96 anche lui maturato nel calcio a undici nel Ribolla, ma con delle presenze in futsal con addosso la maglia del Capaci Juniores.

Tanta esperienza per Lorenzo Chinnici e Giuseppe Oneri, entrambi classe '88 e con un passato importante e di calibro nel mondo del calcio a 5. Un campionato di C1 per Chinnici, accasato alla Juventus Scirea, e con successive numerose presenze in altri club di futsal. Tiki Taka, San Martino e "Rappresentativa Nazionale dei Sordomuti" in giro per l'Italia è quanto figura invece nel curriculum di Oneri, pronto a legarsi anche lui alla causa della società normanna.

Un mercato che non si arresta qui - come ha ribadito la dirigenza dell'Atletico - dati i contatti sia con gente d'esperienza che con giovani pronti ad avvicinarsi a questo sport. Nel frattempo, con la preparazione atletica già avviata, i quattro nuovi acquisti entreranno sin da subito a far parte della corte di mister Sorrentino, cominciando a scaldare i motori per l'avvio della nuova stagione che prenderà le mosse giorno 26 settembre con la prima sfida - in trasferta a Prizzi - valida per la Coppa Sicilia.