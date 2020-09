Calcio a 5: Serie C2. Sabato si gioca: Atletico a Prizzi per la prima stagionale

Frattanto si naviga ancora sul mercato: tre nuovi acquisti rinforzano la rosa. LE FOTO

MONREALE, 25 settembre – I diavoli, quelli che completamente mascherati di rosso affollano le strade di Prizzi il giorno di Carnevale, sabato conviene che siano altri. Di certo non i padroni di casa, l'AD Maiora, pronti a dar battaglia ai colchoneros per la prima di Coppa Italia.

Indiavolata dovrà essere invece la prestazione delle milizie di mister Sorrentino, per stappare al meglio la stagione e immergersi con serenità verso gli impegni successivi. Chi ben comincia è già a metà dell'opera. Vero, anche se è un po' troppo presto per parlare. Le ambizioni ci sono, eccome. Lo dimostrano le intenzioni messe nero su bianco dalla società. E poi lo dimostra il mercato, sempre condotto dalla dirigenza all'insegna del ringiovanimento generale pur senza dimenticare che radici solide e robuste sono altrettanto importanti. E' per tale ragione che, proprio nelle ultime ore, altri tre nuovi innesti sono entrati a far parte della rosa rossoblu, mettendosi immediatamente a disposizione di mister Sorrentino.

Un ritorno, quello di Vincenzo Citarda. Cresciuto nella cantera dell'Atletico, dopo un periodo al Palermo C5, il classe 2001 decide infine di tornare a vestire la maglia del suo esordio nel futsal, dicendosi stimolato a ricominciare con addosso i colori che in passato hanno suscitato orgoglio e felicità. Tanto calcio a 11 per il giovanissimo Alessio Vaglica, prima con il Ribolla - con cui ha raggiunto una finale regionale - e poi con la maglia dell'Altofonte nel campionato di Promozione. Sarà un esordio nel futsal per lui, pronto a gettarsi in questa nuova avventura dietro lo stemma colchoneros. Di esordio certamente non si può parlare, invece, per un calciatore navigato nel futsal come Matteo Scebba - già collaboratore tecnico dell'Under 19 per l'Atletico - con un vasto curriculum vantante la Serie D e la Serie C2 con il San Gregorio Papa e la Serie C1 con i cugini del Monreale C5. Non una carriera semplicissima la sua, visti i numerosi infortuni che l'hanno accompagnata. Nonostante questo, adesso, si dice sereno e di nuovo pronto a dar tocco al pallone.

Il primo appuntamento stagionale dell'Atletico Monreale, a Prizzi, contro l'AD Maiora - valido per la prima partita della Coppa Italia di calcio a 5 - sarà visibile a partire dalle ore 16 sulla pagina facebook dell'Atletico Monreale e su quella di Monreale News, media partner per tutte le partite dei rossoblu. Compatibilmente con le condizioni logistiche e metereologiche, il servizio sarà fornito di telecronaca e commento alla partita, con la voce di Silvio Cancemi.