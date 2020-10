Weekend a pedali per lo sport: rinviate le gare di calcio a 5

Il Monreale C5 sarà impegnato domenica 4 ottobre ad Alcamo, l'Atletico se la vedrà con il Bisacquino martedì 6

MONREALE, 2 ottobre – Monreale, almeno per questo fine settimana, dal punto di vista dello sport viaggerà a pedali. Chiaro e scontato visto l'assoluto primato anche sociale che il Giro d'Italia riesce a far gravitare intorno a sé.

Visti i frenetici preparativi in vista delle corse e l'organizzazione logistica che avrà luogo proprio nel weekend, sono state spostate le gare delle due squadre di futsal. Tempi d'attesa meno lunghi per il Monreale C5 che potrà tornare a solcare il sintetico - anzi il parquet nel caso specifico - già nella giornata di domenica, in occasione della gara in trasferta contro l'Alqamah al Pala Grimaudo di Alcamo alle 17. Entustiasmo alle stelle e tanta adreanalina per i ragazzi di mister La Bianca dopo la roboante vittoria contro le aquile del Palermo C5 a suon di Hamici. Al grido della rivincita, invece, si prepareranno gli alcamesi, provenienti dalla sconfitta alla prima uscita contro il Caresse Futsal.

Sarà un bel posticipo anche quello dell'Atletico Monreale. Dimenticare la pesantissima sconfitta "al freddo e al gelo" in quel di Prizzi contro l'AD Maiora è compito tutt'altro che semplice, specialmente ripendando (con tutto il rispetto possibile) al valore dell'avversario, totalmente alla portata dei monrealesi. Piangersi addosso, comunque, non è certamente l'arma giusta per preparare la partita di martedì 6, in casa al campo Archimede per le 21. Nonostante sarà difficilissimo passare il turno - vista la nefasta filosofia del triangolare - contro il Bisacquino serve una schiacciante vittoria. Poi forse serviranno le preghiere, sperando che l'AD Maiora crolli nella prossima ancora.