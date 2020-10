Calcio a 5: Serie C2. Un passo fuori, ma l'Atletico vuole il passaggio in Coppa

La sfida è difficile e l'imperativo, domani contro il Bisacquino, è assolutamente vincere

MONREALE, 5 ottobre – Zero giri di parole. La missione, d'altronde, è quasi impossibile. Quasi, perché i regali nel futsal arrivano senza preavviso. Ciò che è certo, invece, è che contro il Bisacquino nella gara in casa di domani serviranno gol, tanti gol. Alle preghiere ci si penserà dopo.

Un passo fuori dalla porta, è la definizione decisamente più idonea a descrivere la situazione di classifica dell'Atletico Monreale in una compezione - come la Coppa Italia - in cui l'errore non è contemplato. Dura lex sed lex. Ed errori purtroppo nella gara contro l'AD Maiora ce ne sono stati tanti. In primis un approccio non proprio eccellente alla partita, con avversari decisamente inferiori (con ogni rispetto per la squadra prizzese, ndr) che mai si sarebbero sognati di rimontare in modo del tutto carambolesco il finale. Poi alcune stelle che non hanno decisamente brillato, su tutti i nuovi acquisti, complice una condizione fisica - per ammissione dello stesso mister Sorrentino - non certamente ottimale e ancora tutta da raggiungere. Da salvare, invece, le prestazioni dei singoli che nel complesso hanno retto e tenuto su la squadra finché possibile.

Domani però sarà tutta un'altra storia. Il Bisacquino si iscrive alla competizione fresco e lucido, convinto di poter marciare ancora sull'Atletico. I normanni, dal canto loro, dovranno farsi forza sul fattore campo - per quanto spoglio dei propri tifosi - e soprattutto su quel senso di rivincita che nella scorsa stagione ha sempre e solo portato bene, specialmente in vista di appuntamenti importanti. Le biciclette sono appena passate, ma per l'Atletico è proprio ora che bisogna cominciare a pedalare.

La gara di domani sera, prevista per le ore 20 al campo Archimede Pitagorico, sarà visibile in diretta facebook sulla pagina dell'Atletico Monreale e su quella di Monreale News, media partner della squadra rossoblu. La telecronaca, come sempre, sarà affidata a Silvio Cancemi.