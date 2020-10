L'Atletico fa il suo dovere, adesso bisogna solo attendere... e sperare

Contro il Bisacquino il finale è 10-6 e sabato c'è la prima di campionato

MONREALE, 6 ottobre – Il compito a casa è stato fatto. Il dieci in pagella è stato ottenuto. Adesso non resta altro che attendere l'ultima giornata di Coppa Italia per sapere se sarà promozione o bocciatura. Nel frattempo, però, sabato si torna in campo perché il campionato non può attendere.

Una partita rotonda per l'Atletico, esagerata dal punto di vista dei gol (10 quelli rifilati al Bisacquino), amara per quelli subiti (6 i palloni che Lo Bello prima e Curcio poi, dopo l'uscita del proprio compagno, hanno dovuto tirar fuori dalla propria porta). La quadra, dopo la pessima uscita contro l'AD Maiora a Prizzi, sembra essere stata trovata. Adesso, però, l'importante è riuscire a confermarla, perché proprio quest sabato ci sarà l'Alcamo e la prima del campionato, obiettivo che l'Atletico non intende perdere.

La gara comincia subito in salita per i normanni che - a pochi secondi dal fischio d'inizio - sono costretti a rincorrere su buono spunto di Corrado che oltre al pallone prende anche il testone di Luca Lo Bello, costretto a passare il testimone al collega Curcio. Costantino firma subito il pari (a fine partita si porterà a casa il pallone della tripletta personale, ndr) e da quel momento l'Altetico dilaga... almeno fino al 14'. Da 4-1 per i colchoneros, il primo tempo si chiude sul 4-3, con il Bisacquino che - credendoci- si iscrive di nuovo alla corsa.

Il copione nella seconda frazione è simile, non identico. Un ottimo Lo Giudice aggiunge ancora una lunghezza (5-3) ma Di Leonardo accorcia di nuovo (5-4). Il solito Costantino, esattamente come in precedenza, suona di nuovo la carica e la sua terza rete spiana la strada fino al 8-4, con un Giovanni Tripolini che finalmente si scrolla di dosso un po' di pressione e trova addirittura la doppietta. Al vice normanno risponde però il capitano del Bisacquino La Sala, la sua - quella del 5-8 - sarà l'ultima marcatura della formazione in trasferta. Un ottimo Oneri, alla prima in maglia Atletico, annichilisce tutti con il proprio destro proverbiale e le sue due reti taglieranno il traguardo sul 10-5. Risultato utile, risultato buono. Ma potrebbe non bastare, visto che proprio il Bisacquino dovrà fare il suo dovere contro l'AD Maiora. Intanto, come detto, sabato si scende di nuovo in campo per la prima di campionato. Poco spazio ai pensieri, molto ai fatti. Nel frattempo festeggiare la prima vittoria stagionale è più che lecito.