Calcio a 5: Serie C2. Operazione Campionato, l'Atletico riparte dall'Alcamo Futsal

Appuntamento sabato alle ore 16 in diretta facebook

MONREALE, 9 ottobre – Ricominciare è sempre bello. Ricominciare in casa è anche meglio. Non sarà un campionato semplice, nessuno l'ha mai ammesso. Ma l'Atletico ci crede e crede anche alla scaramanzia, come ha ammesso giusto martedì mister Sorrentino. Intanto sabato c'è l'Alcamo Futsal. Sognare, in fin dei conti, non costa nulla.

Il morale è alto, così come alto e consistente è il bottino che i normanni sono riusciti a conseguire martedì sera quando - al triplice fischio del direttore di gara - Salamone e compagni portavano a casa tre punti e dieci gol rifilati, senza se e senza ma, al Bisacquino. Quella però era la Coppa Italia, sabato invece c'è il campionato e - come tutti hanno ormai capito - un obiettivo ormai dichiarato. ''Sappiamo dove possiamo arrivare - ha detto mister Sorrentino ai nostri microfoni al termine della goleada - finalmente ho visto la squadra giocare come piace a me''. Parole al miele anche da parte del bomber Pietro Costantino, alla tripletta personale ma soprattutto felice di aver visto girare finalmente i propri compagni nella maniera corretta.

L'obiettivo, a questo punto, si chiama continuità. E l'Alcamo Futsal, in assoluto, è un test di tutto rispetto. Chi ben comincia è a metà dell'opera, è vero. Con la quadra giusta si può andare lontano, ma per riuscirci servono gambe, testa e cuore. La partita, che comincerà alle ore 16, sarà trasmessa in diretta dal campo Archimede sulla pagina facebook dell'Atletico Monreale e su quella di Monreale News, media partner per tutte le partite dell'Atletico Monreale. La telecronaca dell'incontro sarà affidata alla voce di Silvio Cancemi.