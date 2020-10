Calcio a 5: Serie C2. Lutto in casa Atletico, partita con l'Alcamo rinviata

Si giocherà molto probabilmente mercoledì sera, alle 21.30

MONREALE, 11 ottobre – Un grave lutto è il motivo alla base della mancata presenza in campo da parte dell'Atletico ieri pomeriggio. La partità verrà recuperata mercoledì sera, a partire dalle 21.30, in diretta facebook dal campo Archimede.

Doveva essere la giornata di Atletico Monreale - Alcamo Futsal. Doveva essere la partita d'esordio per i monrealesi nella Serie C2 2020/2021. E' stata invece la giornata del raccoglimento, per tutto il mondo rossoblu, attorno alla dirigenza Vaglica, gravemente scossa dopo la perdita del padre. Tanti i messaggi di cordoglio inviati da tutto il mondo sportivo monrealese e non, a testimonianza che - di fronte alle questioni di cuore - tutto, ma proprio tutto viene meno. I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 11 nella chiesa di San Castrense. La diretta facebook della partita, invece, spostata come detto a mercoledì sera alle 21.30, sarà sempre visibile sulla pagina facebook dell'Atletico e su quella di Monreale News.

Da parte della redazione di Monreale News le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Vaglica