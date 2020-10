Al campo Giotti il main event è bianco-azzurro: il Monreale batte un buon Partinico e mantiene il primato in classifica

6-4 il risultato finale, per la compagine normanna è il 4° successo consecutivo. LE FOTO

MONREALE, 17 ottobre – “Vincere aiuta a vincere”: questa la condizione più volte espressa dal presidente Tony Sabella e che anche in questo caso viene confermata.

Dopo 60’ di gioco, infatti, il campo sportivo Antonio Giotti – che in altri tempi avrebbe accolto numerosi supporters – vede i padroni di casa abbandonare il rettangolo di gioco vittoriosi, grazie ad un’ottima prestazione disputata contro gli avversari e amici partinicesi del patron Andrea Caruso, incassando di fatto la 4a vittoria consecutiva in questo match di cartello del campionato di serie C1, girone A. Una gara inedita solo perché appartenente ad una competizione diversa: il campionato. Le due squadre, come sappiamo, si erano già confrontate il 12 settembre scorso e in quell’occasione, al parco Principe di Partinico, i bianco-azzurri in seguito all’affondo finale dei nero-verdi, mettevano un piede fuori dalla Coppa Italia. Una beffa, quella, che costringerà i normanni ad abbandonare il torneo. Una sconfitta, tuttavia, che capitan Pitarresi (oggi assente per acciacchi) e compagni, si legheranno al dito.

La Cronaca

Ritmi alti sin dal primo secondo, a differenza del soporifero primo tempo riscontrato in quel di Partinico e un approccio ben diverso soprattutto per il Monreale. Infatti, dopo appena 7 giri d’orologio, un ottimo Andrea Bruno dalla sinistra trova Miranda al centro che, senza pensarci troppo, insacca la palla in rete (1-0). Da lì in avanti, i bianco-azzurri cresceranno ed impensieriranno più volte la retroguardia ospite. Ma è nel periodo più importante dei padroni di casa che, dopo le 2 conclusioni del “terribile” Nanni Napoli terminate di poco fuori dallo specchio, al 19’ subisce il pareggio di un ottimo Giangrande, in seguito ad una disattenzione dei normanni (1-1). Dal nuovo cambio del parziale, le due compagini cercheranno tatticamente di trovare il giusto varco tra le rispettive maglie fitte nella fase di possesso per affondare il colpo e chiudere la prima frazione di gara. Tra le due, ha avuto la meglio il roster monrealese: allo scadere dei minuti regolamentari, un ispirato Carlo Hamici calcia una botta dai 7 metri, facendo passare la sfera tra le gambe di Celestra, battendo l’esperto portiere Orlando. L’estremo difensore partinicese, 2’ più tardi, raccoglierà nuovamente la palla dalla rete, con Marchese che firmerà la rete del 3-1.

Alla ripresa, il Monreale che non ha lasciato ritmo e lucidità negli spogliatoi, allungava le distanze con la ribattuta di Giacomo Catalano, dopo che Russo – al posto di Orlando nella seconda frazione di gara – si era opposto alla botta di Bruno (4-1). Un blackout generale dei padroni di casa, ha concesso la possibilità ai partinicesi di accorciare le distanze e, nel giro di 60’’, Tortomasi prima e Giangrande poi, riaprivano il match (4-3). All’11, è ancora Tortomasi a riaccendere le speranze dei ragazzi allenati da mister Giacalone, grazie all’assist del numero 10 Giangrande, che permette al compagno di riagganciare del tutto il vantaggio dei normanni (4-4). Un flashback, questa è stata l’impressione: proprio come a Partinico, infatti, è lo stesso Nanni Napoli che riesce a staccare di una lunghezza gli ospiti e, con un rigore in movimento proposto da Miranda, batterà il portiere Russo (5-4), una volta giunti al 20’ di gioco. A mettere una forte ipoteca sul risultato, sarà nuovamente l’italo-algerino Carletto Hamici che, come un cecchino, timbrerà con il suo sinistro il 6° cartellino della giornata, siglando la propria doppietta. Al triplice fischio, il Monreale colleziona per la 4a volta consecutiva il bottino pieno e manda un forte segnale alla prossima avversaria, la neo-promossa San Vito Lo Capo: da martedì, la testa sarà già alla trasferta trapanese, Covid permettendo.

Le foto della gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre