Il Cus resiste solo un tempo, tutto facile per il Monreale C5

Al Giotti finisce 5-1 al termine di una partita a senso unico. LE FOTO

MONREALE, 10 aprile – Se chi ben comincia è a metà dell’opera, chi ben ricomincia dovrebbe esserlo ancor di più. Vecchio detto che possiamo applicare tranquillamente al Monreale calcio a 5, che oggi ha fatto esattamente quello che aveva fatto cinque mesi fa, prima che il covid decidesse di entrare a gamba tesa anche sullo sport.

Per i ragazzi di mister La Bianca (a proposito: il tecnico, con tutte le pause dovute alla pandemia è alla sua undicesima vittoria consecutiva sulla panchina biancazzurra) hanno fatto quello che dovevano. Hanno vinto e senza particolari affanni contro il Cus Palermo, ribadendo la loro momentanea leadership della classifica.

5-1 il punteggio del triplice fischio, frutto di una partita a senso unico in cui gli “universitari” hanno resistito solo un tempo, chiuso sul 2-1 per Pitarresi e compagni. Poi nella ripresa, il Monreale ha spinto un po’ di più sull’acceleratore e tutto si è messo in discesa.

Inizia, pertanto, nel migliore dei modi, questa ripresa del campionato, una ripresa che – ci si augura – possa non essere interrotta per lasciare il posto allo sport ed alla voglia di divertirsi che, nonostante il covid, anzi a maggior ragione con il covid, continua a regnare un po’ dovunque.

Dicevamo della partita: la vittoria non fa assolutamente una grinza, d’altronde il punteggio parla chiaro. Anzi, se non fosse stato per l’ottima prova del bravo portiere cussino, Davide Mangano il risultato sarebbe potuto essere ben più rotondo. Il Monreale ha creato molto nel primo tempo, ma è andato all’intervallo con un vantaggio esiguo rispetto a quello che ha detto il campo. Discorso diverso nella ripresa, quando sono usciti fuori i valori reali delle due squadre in campo, fino al triplice fischio.

A rete sono andati Carletto Hamici, autore di una doppietta, capitan Pitarresi, poi Mirko Sorrentino e il cavallo di ritorno, Michele Palazzotto. Per il Cus rete della bandiera siglata da Davide Capitano.

Sabato i ragazzi di mister La Bianca sono attesi dalla trasferta di Alcamo, dove ad attenderli ci sarà lo Sporting, oggi sconfitto a Termini. Sarà un altro appuntamento severo, che dirà qualcosa in più sul reale potenziale di questo Monreale.

Le foto della gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre