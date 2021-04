Il Monreale C5 si rinforza: arriva il pivot Emanuele Runfolo

Proviene dal Bovalino, società di serie A2

MONREALE, 13 aprile - Potenziare l’organico con elementi di qualità, in grado di dare una mano al progetto Monreale. Con questa logica la società biancazzurra ha aggiunto un altro, importante tassello del suo già prestigioso mosaico.

Ad aggiungersi al roster a disposizione di mister Toti La Bianca è arrivato un giovane di grande talento e di sicuro avvenire: Emanuele Runfolo, pivot classe 2001, proveniente dal Bovalino, società che milita nel girone C della serie A2.

Fisico da granatiere, buona tecnica, Emanuele, malgrado la giovane età, vanta già un curriculum di tutto rispetto. Nella prima parte della stagione, infatti, come detto, ha giocato nel Bovalino,. Con il club calabrese, però, ha interrotto il proprio rapporto poco prima della pandemia ed attualmente era svincolato. Occasione ghiotta, pertanto, che il vulcanico presidente del Monreale C5, Tony Sabella non si è lasciato sfuggire, aggregando il ragazzo all’organico biancazzurro.

Prima dell’esperienza calabrese, però, Emanuele Runfolo aveva militato nel Real Cefalù, pure in serie A2. Prima ancora, invece, aveva vestito la maglia della Mabbonath, società di serie B, giocando pure nell’Under 19 del club biancoverde, della quale era un punto di forza.

Starà ora a mister La Bianca ed al preparatore atletico, Riccardo Sampino, restituirgli la condizione atletica dei giorni migliori per consentirgli di fornire il suo atteso e valido contributo alla causa monrealese.