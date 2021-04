Domani Sporting Alcamo-Monreale C5: biancazzurri chiamati ad una conferma

Per i baincazzurri difficile trasferta al PalaGrimaudo contro un avversario solido e motivato

MONREALE, 16 aprile – La prima è filata liscia come l’olio. Vittoria, fiducia, sorrisi. Nel debutto-bis del Monreale calcio a 5 in campionato contro il Cus Palermo tutto è andato secondo pronostico. La corsa verso i playoff, però, adesso prosegue con l’appuntamento numero due.

E così, domani i biancazzurri di Toti La Bianca sono attesi dalla delicata trasferta di Alcamo, dove, nel PalaGrimaudo della cittadina trapanese, se la vedranno con lo Sporting. La sfida è di quelle particolarmente attese e ciò per vari ordini di ragioni. Intanto perché si gioca in un impianto davvero bello, forse il più grande del girone per quanto riguarda le dimensioni del campo, poi perché proprio sul parquet alcamese la squadra locale quest’anno ha sempre fatto risultato e infine perché il match sarà l’occasione per testare l’attuale consistenza di Pitarresi e compagni.

Senza nulla voler togliere al Cus Palermo e col massimo rispetto che si deve a tutti, lo Sporting sembra avversario decisamente più agguerrito. Nella società “dei lupi”, infatti, sono andati a giocare uomini di grande esperienza e di buona caratura, con una nutrita rappresentanza palermitana, che domani certamente venderanno cara la pelle e faranno di tutto per rendere la vita difficile ai biancazzurri.

Di questo è consapevole la truppa monrealese che in settimana ha lavorato con la consueta intensità e con il consueto impegno. Mister La Bianca ha preparato la partita con grande attenzione verso i particolari, nella speranza di proseguire senza intoppi la marcia in vetta alla classifica e di allungare la sua personale striscia di vittorie. In mezzo, però, ci sarà lo Sporting Alcamo per quella che si annuncia come una sfida vibrante ed appassionante.

Si giocherà, ma questa non è una novità, ancora a porte chiuse. Lontani e non ancora maturi i tempi per riaprire gli impianti di futsal in periodo di piena pandemia. Gli appassionati, però, come di consueto, potranno seguire la partita in telecronaca diretta streaming che Monreale News trasmetterà a partire dalle 16,55.

Calcio d’inizio alle 17. Fischieranno Francesco Campione della sezione di Enna e Giorgia Mongiovì di quella di Palermo.