Domani arriva il Marsala Futsal, il Monreale alle prese con la sua ''bestia nera''

Impegno quantomai delicato per la capolista, al cospetto di un avversario tradizionalmente ostico

MONREALE, 23 aprile – Smaltita l’amarezza per una vittoria sfumata a 5” dalla fine contro lo Sporting Alcamo, il Monreale calcio a 5 guarda con fiducia all’impegno di domani nel match valevole per l’8ª giornata del campionato di serie C1 (Girone A).

Al “Giotti” di Aquino domani arriverà il Marsala Futsal, se non una “bestia nera”, certamente un avversario ostico per i monrealesi, contro cui difficilmente sono arrivati risultati positivi e contro cui si sono sempre disputate sfide accese e vibranti. Molto probabile che anche domani sarà così, anche perché la squadra lilibetana allenata da mister Anteri è formazione di rango, formata da giocatori di spessore, che stanno tranquillamente nei ranghi del campionato. I marsalesi, tra l’altro, hanno salutato nel migliore dei modi la ripresa del campionato, andando vincere in trasferta, in casa del Casteldaccia e quindi piegando in casa propria il Caresse Futsal Partinico. Sei punti in due partite, quindi, per una compagine in salute che anche domani a Monreale verrà non certo per fare una gita.

Il Monreale, dal canto suo, ha lavorato bene in settimana agli ordini di mister La Bianca e del preparatore atletico Riccardo Sampino e si presenta quindi con fiducia all’appuntamento dell’8ª giornata. Così come ad Alcamo, almeno per domani, non dovrebbe essere della partita Carletto Hamici, bomber dei normanni, che sta ancora smaltendo i postumi di un infortunio patito in allenamento qualche giorno fa. Mancherà di certo il portiere Gabriele Catalano, espulso sabato scorso in quel di Alcamo ed appiedato per un turno dal giudice sportivo. La porta sarà affidata, pertanto, all’altrettanto valido Gabriele Di Maria.

Il match, anche questa volta, per le note restrizioni anti-covid, sarà disputato a porte chiuse, ma potrà essere seguito attraverso la consueta telecronaca diretta che Monreale News trasmetterà sulla sua pagina facebook.

Calcio d’inizio alle ore 17. Fischieranno Sebastiano Monaco della sezione di Acireale e Andrea Salanitro di quella di Catania.