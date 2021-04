Calcio a 5: Serie C1. Domani si torna in campo: il Monreale fa visita agli 89ers

Difficile impegno contro il Palermo Futsal, reduce dall’impresa di Termini Imerese

MONREALE, 26 aprile – Nemmeno il tempo di tirare il fiato, che già si torna in campo. Colpa, tanto per cambiare, del covid, che ha fatto saltare gran parte della stagione ed obbligato il comitato regionale a comprimere il calendario per terminare la stagione nei tempi previsti.

E così, domani sera il Monreale calcio a 5 sarà di nuovo impegnato in campionato. In scena, infatti, andrà la nona giornata, che vedrà i biancazzurri impegnati sul difficile campo del Palermo Futsal 89ers, al Club Trinakria dello Zen.

Difficile perché gli 89ers di mister Del Bosco sono squadra tosta e veloce, in grado di mettere in difficoltà a tutti. La compagine palermitana, tra l’altro, è reduce dalla grande impresa compiuta a Termini Imerese dove ha imposto la propria legge di fronte al Real Termini, una delle formazioni più accreditate del torneo. Eppure i gialli del presidente Cuttitta sono riusciti nella difficile impresa di rifilare 5 gol a domicilio ai termitani.

Motivo per stare all’erta, quindi, per Pitarresi e compagni, che ancora rimuginano sulla partita al cardiopalma giocata sabato contro il Marsala. Chi ha seguito le vicende biancazzurre sa quante emozioni abbia regalato il match, col Marsala avanti 3-0 e poi 4-2 e Monreale bravo ad impattarla e a sfiorare pure il clamoroso sorpasso finale, se il tiro libero di Carletto Marchese a tempo scaduto non si fosse stampato sul palo.



Contro gli 89ers, società da sempre all’avanguardia nella politica giovanile, gli uomini di mister La Bianca sono chiamati ad un’altra prova di grande attenzione. In pratica ci sarà da prendere spunto dal secondo tempo disputato contro il Marsala, magari chiedendosi il motivo del deleterio atteggiamento mantenuto nel corso della prima frazione di quel match.

Soltanto con la grinta e con la determinazione messe in campo dopo i gol incassati le speranze di tornare a casa dal Trinakria Club con qualcosa in saccoccia potranno avere ragione di esistere. Diversamente una squadra che corre e lotta su ogni palla come quella degli 89ers potrà mettere in seria difficoltà i biancazzurri.

Essendo un turno infrasettimanale, l’orario è stato spostato alla sera. Si gioca, pertanto, alle 20. Monreale News effettuerà la telecronaca diretta se le condizioni logistiche del Club Trinakria lo consentiranno.

Fischierà una coppia catanese: si tratta di Antonio Andrea D’Aquino e Marco Fallanca.