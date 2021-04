Il Monreale non sbaglia nulla: con il Palermo Futsal arriva un’altra vittoria

Al Club Trinakria finisce 5-0 al termine di una grande prova. LE FOTO

PALERMO, 27 aprile – Metti una squadra in grande forma che fa vedere i sorci verdi alla seconda in classifica in casa sua. Mettine un’altra che sbaglia l’approccio della partita precedente e la salva solo grazie ad un grande secondo tempo.

Come finisce la sfida fra queste due squadre? Finisce con la vittoria larga, meritata e soprattutto rigenerante della seconda. Una vittoria che non fa una piega, tra l’altro conquistata di fronte ad un avversario tosto e rognoso che ha fatto fino in fondo il proprio dovere.

La seconda squadra in questione è il Monreale calcio a 5, che giocato quella che può essere tranquillamente definita come la partita perfetta ed ha portato a casa una vittoria che vale oro. Difesa solida, concentrazione massima dal primo all’ultimo secondo, ripartenze veloci, grinta su ogni pallone. C’è altro? Sì, certo: cinismo, ferocia, fame. Insomma tutti gli ingredienti per fare in modo che i tre punti avessero un destinatario sicuro.

Eppure il Palermo Futsal 89ers, la squadra padrona di casa, non ha fatto di certo la comparsa. Non tragga in inganno il punteggio di 5-0. I gialli di mister Del Bosco sono compagine di spessore che merita rispetto e che certamente arriverà lontano. Squadra che corre, che pressa, che certamente ha ben saldi tanti punti cardine del futsal. Oggi però il Monreale ha fatto subito capire che non era aria.

Lo ha fatto capire, quando, nella parte finale del primo tempo, in una situazione di sostanziale equilibrio, Alessandro Comito ha indossato i panni di Garibaldi ed ha condotto i biancazzurri verso un duplice vantaggio. Due bellissimi gol frutto tanto di altrettante prodezze individuali, quanto di due azioni belle da vedere e ben congegnate.

Nella ripresa, con un Monreale così, era difficile che le sorti del match potessero cambiare. Anzi gli uomini di mister La Bianca (che non ha sbagliato una virgola) hanno saputo sfruttare alla grande gli spazi che inevitabilmente gli 89ers lasciavano a disposizione. E così Nanni Napoli (maiuscola la sua prova) ha prima portato a tre le reti monrealesi, poi capitan Pitarresi, ancora una volta ben imbeccato da Andrea Bruno, ha timbrato il cartellino, così come ha fatto finora in ciascuna partita dopo la ripresa. A tempo scaduto a segno pure il baby Emanuele Runfolo, liberato al tiro dal redivivo Ibra Catalano, che gli ha confezionato un assist da far vedere ai bambini.

Insomma, tutto alla perfezione. Il modo migliore di prepararsi alla sosta di campionato, indicata dalla prossima festa del Lavoro del 1° maggio. Si riprenderà il giorno 8, quando al Giotti andrà in scena il derby col Tiki Taka.

Le foto della Gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre