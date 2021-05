Domani il derby con il Tiki Taka: il Monreale C5 cerca continuità

Si gioca al “Giotti” alle 17. Telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews

MONREALE, 7 maggio – L’idea è quella di proseguire sulla strada finora intrapresa. Di dare continuità ai risultati positivi che hanno accompagnato il cammino di questo strano campionato. Contro il Tiki Taka, il Monreale calcio a 5 vuole mettere a posto un altro tassello del suo bel mosaico stagionale.

La partita si giocherà domani, ore 17, campo “Giotti”, ed è valevole per la decima giornata del campionato di Serie C1 (Girone A). Sarà una partita da tenere nella debita considerazione e da affrontare con la giusta dose di concentrazione. Un po’ perché è un derby (fra il campo Giotti e il Tiki Taka ci sono poco più di due chilometri), un po’ perché le due squadre si conoscono a menadito ed entrambe sanno qual è il valore dei giocatori in campo.

Nella fila della compagine di Olio di Lino, infatti, ci sono delle vecchie conoscenze monrealesi: dal presidente e capitano Peppe Immesi, a Davide Ciolino, a Roberto Di Simone e a Gianmario Fuschi. Sarà quindi una sorta di rimpatriata, che vedrà in campo giocatori la cui caratura è nota a tutti.

Sulla carta, ma solo sulla carta, è favorito il Monreale e ciò per due ordini di ragioni: una è quella della classifica (il Monreale è in testa alla graduatoria, il Tiki Taka arranca nelle retrovie), l’altra, invece, è dettata dal particolare momento. Se il Monreale è reduce da una vittoria convincente in casa degli 89ers, infatti, il Tiki Taka viene da due sconfitte contro Caresse Futsal Partinico e Palermo calcio a 5. In entrambe le circostanze, però, la formazione di mister Magro ha dimostrato di meritare più di quanto non abbia detto il risultato finale. Ci sarà quindi da non abbassare la guardia, per andare avanti in vista degli ormai matematicamente acquisiti playoff.

La partita, che ancora una volta si giocherà a porte chiuse a causa delle restrizioni anti-covid, potrà essere seguita attraverso la consueta telecronaca diretta che MonrealeNews proporrà sulla propria pagina facebook a partire dalle 16,55.

Calcio d’inizio alle ore 17. Fischieranno Antonino Molonia della sezione di Messina e Angelo Iacona di quella di Ragusa.