Domani Monreale C5-Olimpia Casteldaccia: l’ultimo match casalingo della regular season

Si gioca al Giotti alle ore 20. Telecronaca diretta su MonrealeNews

MONREALE, 17 maggio – Dopo aver fatto da spettatore interessato alle gare dell’11ª giornata del campionato di Serie C1 (Girone A), a causa del turno di riposo imposto dal calendario, il Monreale calcio a 5 si appresta a disputare l’ultimo incontro casalingo della regular season, affrontando domani sera l’Olimpia Casteldaccia.

La partita (campo Giotti, ore 20) rappresenta il secondo ed ultimo turno infrasettimanale di questa prima fase del campionato, prima della conclusione di sabato prossimo in trasferta, contro la solida formazione del Real Termini.

Un impegno interlocutorio, quindi, quello di domani, dal momento che i ragazzi di mister La Bianca hanno già staccato il biglietto per i playoff, ma è chiaro che l’obiettivo è quello di chiudere questa fase nel modo migliore possibile. L’avversario, se si guarda la classifica, non appare di quelli proibitivi, ma l’obbligo di non staccare i piedi da terra e di affrontare con la giusta concentrazione e con il massimo rispetto tutti gli avversari vale sempre. Cose che sa perfettamente il tecnico biancazzurro, che non vuole lasciare nulla al caso. Prova ne sia l’intensa seduta di allenamento cui ha sottoposto il gruppo sabato pomeriggio, nonostante un clima già estivo.

I biancazzurri, che partono con l’obiettivo di mettere in tasca altri tre punti, a fine match daranno un occhiata agli incontri che compongono la 12ª giornata, per cominciare a capire quali saranno le compagne di avventura nella seconda fase, quella dei cosiddetti quadrangolari.

Prima, però, ci sarà da fare il proprio compito, poi quello di valutare le combinazioni successive. Il morale della squadra è alto, la condizione cresce. Ci sono tutti gli ingredienti, pertanto, per essere fiduciosi e sperare in un finale di stagione positivo. In mezzo, però, ci sarà il campo che – come sempre – dirà l’ultima parola.

La partita, ancora una volta sarà disputata a porte chiuse per rispetto della normativa anti-covid. Gli appassionati, tuttavia, come di consueto, potranno tifare Monreale attraverso la telecronaca diretta che MonrealeNews proporrà a partire dalle 19,55 sulla propria pagina facebook.

Fischierà una coppia di arbitri palermitani: Giorgia Mongiovì e Davide Grasso.