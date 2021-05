Monreale C5 bello e concreto: ancora una vittoria al Giotti contro il Casteldaccia

I monrealesi confermano l'ottimo stato mentale e allungano momentaneamente da capolisti con un 3-1 più che convincente

MONREALE, 18 maggio – Un Monreale solido, compatto e quadrato pesca il tris casalingo e archivia la penultima giornata della regular season con una larga e convincente vittoria, confermandosi capolista del gruppo.

Armonica nella fase d'attacco, geometrica e concentrata in ripiegamento. Questa – in una sintesi efficace – la prova messa in campo dai ragazzi di mister La Bianca nel turno infrasettimanale. Assai fluide le manovre di accerchiamento ai danni della difesa ospite, accompagnate da una altrettanto sapiente strategia di copertura che, di fatto, ha concesso poco (o quasi niente) al Casteldaccia, affacciatosi raramente dalle parti del giovanissimo esordiente tra i pali monrealesi, Salvo Muratore. Il suo è un voto altissimo nel pagellone finale, simbolo di una prestazione che sarebbe stata da 10 e lode senza la famosa (e pressoché inutile) rete della bandiera siglata dal casteldaccese Gianluca Corsino.

A stappare l'incontro ci pensa il sempiterno Alessandro Comito che – con un destro mortifero – finalizza una lunghissima azione di possesso messa in scena da parte dei compagni. Funzionano e anche bene le ragnatele di passaggi monrealesi, tanto che il Casteldaccia dopo un primo avvio di spumeggiante e agguerrito pressing è stato costretto a rifugiarsi all'interno della propria metà campo, venendone fuori solo quando i normanni decidevano di far calare i ritmi e rifiatare difendendo.

Il secondo gol del Monreale arriva su un calcio di punizione guadagnato da un ottimo Nanni Napoli, anche lui una conferma nella bandoliera di mister La Bianca. Con qualche responsabilità da parte dell'intero comparto difensivo, il Monreale ha così la possibilità di allungare 2-0 al 16' minuto di gioco. La terza marcatura, indirizzante l'incontro sul definitivivo binario dei tre punti, arriva su autogol avversario dopo che i monrealesi si erano fatti nuovamente ritrovare minacciosi dalle parti dell'area di rigore. E' Giacomo ''Ibra'' Catalano infatti a far schizzare la sfera sulle gambe dell'avversario che – incolpevole - infila nella porta sbagliata. Graditissimo ritorno, insieme al già citato Catalano, anche il recuperato Carletto Hamici, entrambi autori di una prestazione totalmente al servizio della causa dei propri compagni che sicuramente più di qualche sorriso – anche in ottica play-off – sono riusciti a strapparlo al proprio tecnico.

Monreale che può preparare con testa sgombera la sfida in vetta alla classifica contro il Real Termini. Il match in trasferta di sabato sarà dunque l'ultima partita che impegnerà i normanni prima della fase play-off, importante per confermarsi capolista con l'attuale diretta inseguitrice.