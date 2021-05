Riapre la scuola calcio del Monreale calcio a 5: tre giorni di ''Open Day'' per ripartire

Il 25, 26 e 27 maggio appuntamento dalle 15 alle 17 al campo “Antonio Giotti” di Aquino

MONREALE, 20 maggio – Col bel tempo e soprattutto con i contagi che, fortunatamente, stanno andando giù in maniera sensibile, finalmente è tornata la “zona gialla”, in attesa, chissà, di quella “bianca”. E con essa arrivano pure tante possibilità in più di impiegare il tempo, ivi compresa quella di giocare a calcetto.

Buone, anzi ottime notizie, per i tanti bambini monrealesi e per i loro familiari, per lunghi mesi costretti a restare chiusi in casa e a dover rinunciare a quella sana pratica sportiva che tanti vantaggi arreca al fisico e soprattutto alla vita sociale.

Non ha voluto perder tempo, sotto questo aspetto, il Monreale calcio a 5, che dopo lo stop forzato, dovuto alla pandemia, durante il quale, per cause di forza maggiore, non ha potuto dare attenzione alle giuste istanze dei giovanissimi, adesso vuol tornare a svolgere quella attività aggregante e salubre che ha condotto proficuamente per tanto tempo.



Per i giorni 25, 26 e 27 maggio, infatti, è in programma l’Open Day della scola calcio, per riallacciare i contatti con le famiglie che prima del periodo pandemico si erano affidate ai tecnici della società biancazzurra per far giocare a calcetto i propri figli.

L’appuntamento è fissato alle ore 15 di tutti i tre giorni al capo Giotti, quartier generale del Monreale calcio a 5. Ad aspettare i piccoli calciatori in erba ci sarà lo staff qualificato della società, che da ora, è guidato da Giacomo Madonia, un tecnico di grande esperienza, che da sempre, a vario titolo, ha fatto parte della grande famiglia del Monreale calcio a 5.

Assieme a lui, ci sarà lo staff tecnico biancazzurro, composto da Benito Micalizzi, Domenico Abbate, Alberto Ganci e Marcello Lupo. Gente che a Monreale non ha bisogno di presentazioni e che si prenderà cura dei giovani calciatori per far trascorrere loro pomeriggi di sport in allegria, dopo il lungo periodo di stop e di tristezza.