Domani Monreale C5-Alqamah: è il battesimo dei playoff

Primo delicato incontro del quadrangolare contro i bianconeri. Si gioca ancora a porte chiuse

MONREALE, 28 maggio – Il tempo dei “se” e dei “ma” è finito. Adesso occorrono i fatti. Non ci sarà spazio per recriminare, né per discorsi ipotetici. È la legge dei playoff. Come dicono in Spagna “la hora de la verdad”, l’ora della verità.

Il momento scatterà domani pomeriggio, alle ore 17, quando al Giotti di Aquino il Monreale calcio a 5 sfiderà l’Alqamah nella prima partita valevole per il quadrangolare dei playoff, nuovo formula studiata dal Comitato Regionale per sostituire il girone di ritorno del campionato, che non si è potuto disputare a causa del covid.

Domani, quindi i biancazzurri di mister La Bianca se la vedranno con i bianconeri alcamesi, mentre contemporaneamente al centro “Vivi” di Partinico , i locali del Caresse Futsal affronteranno il Palermo calcio a 5 di mister Zapparata. Sarà necessario, quindi, partire bene per mettere in cassaforte tre punti che potrebbero voler dire molto alla fine del quadrangolare, per stilare la classifica finale. Va ricordato che le prime due squadre di questo mini girone si affronteranno nel match di semifinale per esprimere una formazione vincitrice, che poi se la dovrà vedere con chi avrà fatto la stessa cosa nell’altro raggruppamento comprendente Real Termini, Marsala Futsal, San Vito lo Capo e Palermo Futsal 89ers.



In settimana mister La Bianca e il preparatore atletico Riccardo Sampino hanno sottoposto i giocatori a tre proficue sedute di allenamento, nella convinzione di non dover lasciare nulla al caso. Ciò che sarà necessario, però, sarà curare al meglio l’aspetto mentale, sapendo di dover tenere alto il livello di concentrazione dal primo minuto al triplice fischio, evitando pericolose sbandate mentali come quelle viste una settimana fa a Termini Imerese. Diversamente il rischio di uno scivolone sarà sempre dietro l’angolo.

Fra Monreale ed Alqamah intercorrono eccellenti rapporti societari, il che agevolerà non poco la gestione della partita, ma è chiaro che, con una posta in palio così alta, entrambe le squadre ricorreranno a tutto il loro bagaglio per portare a casa il risultato.



La partita, ancora una volta, purtroppo, si disputerà a porte chiuse, per le note restrizioni anti-covid. Una disdetta per i tanti sostenitori che certamente avrebbero riempito la tribuna del Giotti. Per loro, però, poco male. Monreale News, come sempre, proporrà la telecronaca diretta sulla propria pagina facebook a partire dalle 16,55.

Fischieranno Pietro Pantè della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto e Giovani Conte di quella di Catania.