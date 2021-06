Domani sfida al Palermo C5, il Monreale vuole continuare a sognare

Seconda giornata del quadrangolare playoff. Si gioca a Tocha Stadium alle 17

MONREALE, 1 giugno – La marcia verso quello che i tifosi monrealesi chiamano apertamente “sogno”, tanto da convincere la società biancazzurra a postare sui propri social il “We have a dream” che ricorda il celebre motto di Martin Luther King del lontano 1963, passa domani da uno step cruciale.

Il calendario playoff stilato dal comitato regionale, dopo aver messo il Monreale C5 di fronte all’Alqamah, lo pone contro il Palermo C5. Un impegno gravoso ed al tempo stesso affascinante per diverse ragioni. Innanzitutto quella del campanile, considerato che è sempre stato un onore per il Monreale incontrare la squadra del capoluogo con la quale c’è sempre stata una fiera, ma sana rivalità.

A ciò si aggiunga che la formazione rosanero è certamente una delle più quotate del campionato, allenata da un tecnico che nel mondo del futsal siciliano non ha certo bisogno di presentazioni e che risponde al nome di Roberto Zapparata, nella quale militano due “enfants du pays”, Marco Casamento e Roberto Lanza, che oltre ad essere monrealesi doc, sono pure due ex biancazzurri.

Ma la ragione principale, per la quale il match di domani assume connotati di grande rilievo, è certamente quella contingente. Sabato scorso Pitarresi e compagni hanno vinto largamente contro l’Alqamah, ponendosi già in posizione di fuggitivi nel girone. Discorso diverso per il Palermo C5, che è uscito sconfitto dalla sfida del “Centro Vivi” di Partinico al cospetto del Caresse Futsal. Ci sono tutti gli ingredienti, pertanto, per attribuire al confronto un peso specifico di rilievo nella corsa che porta alla semifinale playoff.

Da un lato il Monreale che sa di avere a disposizione l’occasione per staccare virtualmente il biglietto, dall’altra il Palermo che non può assolutamente concedersi un altro passo falso e che, quindi, giocherà la partita della vita.

Entrambi i tecnici, Toti La Bianca da una parte e Zap dall’altra, hanno preparato il match senza lasciare nulla al caso, curando tutti i dettagli: tattici, tecnici e soprattutto mentali nella speranza di portare a casa il risultato.

Si giocherà al Tocha Stadium di via Oliveri Mandalà, quartier generale dei rosanero. Monreale News, grazie alla squisita disponibilità della società del presidente Messeri, trasmetterà la telecronaca in diretta streaming sulla propria pagina facebook a partire dalle 16.55.

Palla al centro alle 17. Fischieranno Antonio Andrea D’Aquino della sezione di Catania e Claudio Martinico di quella di Marsala.