Pokerissimo Monreale, il sogno continua

I biancazzurri al Giotti domano anche il Partinico per 5-2 e approdano in semifinale. LE FOTO

MONREALE, 5 giugno – Stavolta anche la matematica è d’accordo: il Monreale approda alla semifinale playoff che si disputerà sabato prossimo contro l’Alqamah e lo fa al termine di una partita magistrale giocata contro il Partinico, nella quale non ha sbagliato praticamente nulla, terminata col punteggio di 5-2.

Il sogno continua, quindi, per i ragazzi di mister La Bianca, che pur potendosi accontentare, hanno voluto fare fino in fondo il proprio dovere, giocandosela con grande impegno e con grande concentrazione contro un Caresse Futsal Partinico, venuto al Giotti con un solo obiettivo: quello di vincere per blindare la qualificazione e dare appuntamento ai biancazzurri sabato prossimo, quando in palio ci sarà l’ingresso nella finalissima del Girone A.

Per la compagine del presidente Caruso, però, non è certamente la partita di oggi sulla quale può recriminare. È stato lo scontro con l’Alqamah di mercoledì scorso quello che è costato loro la qualificazione. Oggi, come avevamo anticipato ieri in sede di presentazione, era una partita da tripla, un match aperto a tutte le soluzioni, che sfuggiva a qualsiasi tipo di pronostico.

A prevalere è stato il Monreale, che certamente ha interpretato meglio la sfida e che ha giocato una partita leonina, probabilmente una delle migliori da quando esiste il sodalizio biancazzurro. Tutti gli effettivi di mister La Bianca hanno dato il loro importantissimo contributo, anche coloro che non sono entrati, ma dalla panchina non hanno fatto mancare il loro sostegno ai compagni. Ci sia consentito, però, di spendere due parole per Mirko Sorrentino, che con i suoi quattro gol realizzati, non solo è stato un vero incubo per il portiere partinicese, ma di certo si è guadagnato il titolo di “man of the match”.

Vittoria in cassaforte, quindi, al triplice fischio, ma le cose non erano cominciate nel migliore di modi, perché a passare in vantaggio era stato il Caresse Futsal col “solito” Giangrande, che metteva dentro da breve distanza, sfruttando un invitante assist di Imperato. Partita in salita, quindi? Sì, ma solo per 3’, perché già al 6’ Mirko Sorrentino impattava, insaccando su bellissimo assist di Nanni Napoli. Al 14’ era ancora Sorrentino a raddoppiare, raccogliendo un invito da applausi di Alessandro Comito. Il Partinico, però, non aveva alcuna intenzione di mollare ed al 22’ pareggiava con un gol da antologia di Imperato, che dalla lunga distanza, forse sfruttando il sole che infastidiva la visuale di Di Maria, scagliava una gran botta mandandola all’incrocio. Si andava, così, al riposo sul risultato di 2-2, ma con la certezza che il meglio sarebbe dovuto arrivare.

Ed il meglio arrivava presto, sapete con chi? Ancora con Mirko Sorrentino, che prima con un fendente secco metteva al secondo palo alle spalle di Russo, poi sfruttava un attimo di indecisione della difesa partinicese, infilando il pallone de 4-2. Nel finale, con gli ospiti che giocavano con cinque giocatori di movimento, capitan Pitarresi, non nuovo a queste imprese, scagliava un fendente dalla propria metà campo, mettendo il punto esclamativo sulla partita.

A fine match scene di esultanza generale fra i biancazzurri e comprensibile amarezza in casa del Partinico, cui certamente vanno resi gli onori delle armi. L’appuntamento adesso è fissato per sabato prossimo: questo Monreale, però, fa davvero paura.

Le foto della gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre