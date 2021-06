Calcio a 5: le semifinali playoff del campionato di serie C1 si giocheranno ad Altofonte

Monreale C5-Alqamah verosimilmente si disputa alle 16, Real Termini-San Vito Lo Capo alle 19

PALERMO, 7 giugno – Sarà il palazzetto “Goffredo Canino” di Altofonte la sede delle due semifinali playoff del campionato di Serie C1 di calcio a 5 (Girone A) che si disputeranno sabato prossimo, 12 giugno. È questo ciò che trapela dagli ambienti del Comitato Regionale della Federcalcio.

A partecipare ad una delle due sfide, come sanno molti dei nostri lettori, c’è anche il Monreale calcio a 5, che sabato scorso sconfiggendo per 5-2 il Caresse Futsal Partinico, ha ottenuto la matematica qualificazione alla semifinale. I biancazzurri di mister Toti La Bianca affronteranno la Polisportiva Alqamah, seconda classificata nel Quadrangolare 2. La partita, con ogni probabilità avrà inizio alle ore 16.

Il secondo match di semifinale, che vede opposte il Real Termini e il San Vito Lo Capo, prime due classificate del Quadrangolare 1 (a scapito di Marsala Futsal e Palermo Futsal 89ers) si disputerà, sempre nell’impianto altofontino, alle ore 19.

La Figc siciliana ha scelto di far disputare entrambi i match nella stessa sede per motivi organizzativi, stanti le difficoltà esistenti a causa del Covid. Proprio per questo motivo entrambi gli incontri si giocheranno a porte chiuse, con ingresso consentito solo ai “gruppi squadra” di ogni società.

Monreale News trasmetterà integralmente il match tra Monreale calcio a 5 ed Alqamah attraverso la consueta telecronaca diretta sulla propria pagina facebook a partire dalle 15,50.