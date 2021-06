Domani Monreale C5-Alqamah: in palio c’è un posto in finale

Si gioca al PalaCanino di Altofonte alle ore 19. Telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews

MONREALE, 11 giugno – Adesso ci siamo. Il tempo dei calcoli, benché il Monreale ne abbia fatto davvero pochi, è finito. Non ci sarà più spazio per ipotesi o progetti. Adesso è il tempo del “dentro o fuori”, dei giudizi senza appello. Una partita secca, speriamo due, altrimenti sarà tutto finito.

Appuntamenti che il Comitato Regionale ha messo in calendario per concludere questa stagione così tribolata dal Covid, nella quale non è stato possibile assegnare il titolo attraverso i due classici gironi dì andata e ritorno.

Per sapere chi andrà in Serie B sarà necessaria la disputa delle due semifinali (in programma domani), con successiva finale che coinvolgerà sabato prossimo chi uscirà vincente dai primi due confronti.

Domani le quattro pretendenti superstiti si daranno appuntamento al PalaCanino di Altofonte, dove, al termine di una laboriosa fase organizzativa da parte della Figc regionale e grazie alla disponibilità del Comune parchitano, saranno disputati i due incontri di semifinale.

Alle 16 scenderanno in campo Real Termini e San Vito lo Capo, alle 19 sarà la volta di Monreale calcio a 5 ed Alqamah. Inutile dire che fra le quattro squadre l’adrenalina è già alle stelle e che il livello di concentrazione ha già raggiunto livelli record.

Lo sa bene il Monreale C5, conscio di essere arrivato ad un passo da un traguardo che sarebbe davvero storico per lo sport normanno. Al di là del sogno, che finora ha accompagnato il camino monrealese, tanto da farlo diventare pure una specie di tormentone social, ci sarà da scendere in campo e da vincere le partite. A cominciare da domani, contro la Polisportiva Alqamah. La compagine trapanese è già stata affrontata e battuta nel corso del quadrangolare playoff dai biancazzurri, ma mister La Bianca e tutto il gruppo hanno fin troppa esperienza per non sapere che domani sarà tutt’altra partita. Intanto perché – come dice una vecchia legge del calcio – ogni partita fa storia a sé e poi perché (e questo la società alcamese attraverso il suo presidente Marco Messina) la compagine bianconera sui social ha già fatto sapere di volersi giocare (giustamente) il tutto per tutto contro Pitarresi e compagni.

Ci sarà da sudare parecchio, quindi e ci sarà soprattutto da pensare ad un solo obiettivo: quello di raggiungere una agognatissima finale, non sbagliando approccio, non sbagliando tattica, non sbagliando nulla. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari è prevista la disputa dei tempi supplementari e quindi, eventualmente, dei calci di rigore.

L’incontro si terrà alle ore 19. Sono previste rigide misure di controllo nel rispetto delle normative anti-covid. In pratica al PalaCanino entreranno solo le persone preventivamente autorizzate.

Per gli appassionati, poco male, comunque. Monreale News garantirà, come sempre, la telecronaca in diretta streaming sulla propria pagina facebook a partire dalle 18,50.

Fischieranno Antonino Molonia della sezione di Messina e Pietro Pantè di quella di Barcellona Pozzi di Gotto