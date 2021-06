Calcio a 5: la finale playoff Monreale-San Vito lo Capo si giocherà ad Alcamo

Il match si gioca al PalaGrimaudo a partire dalle ore 17. In palio c’è la serie B

MONREALE, 16 giugno – Sarà il PalaGrimaudo di Alcamo la sede della finale playoff fra il Monreale calcio a 5 ed il San Vito lo Capo, partita che vale l’accesso al campionato di serie B della prossima stagione. Lo rende noto il Comitato Regionale della Sicilia.

Trova ufficialità, quindi, benché la notizia fosse già ampiamente di dominio pubblico, la scelta della sede dell’ultima partita stagionale del girone A, che, a partire dalle 17, concluderà una stagione davvero strana, tribolata dall’emergenza covid, sospesa il 24 ottobre e poi ripresa nello scorso mese di aprile.

Il Monreale, come sanno i sostenitori biancazzurri, vi arriva dopo la vittoriosa partita di semifinale di sabato scorso nella quale i ragazzi di mister La Bianca hanno avuto la meglio sull’Alqamah col punteggio di 7-2. All’ultimo atto del girone, il Monreale troverà il San Vito lo Capo, che ha avuto la capacità di eliminare la favorita Real Termini, vincitrice della regular season, imponendosi per 5-2 nella sfida di semifinale che – così come Monreale-Alqamah – si è disputata sabato scorso al PalaCanino di Altofonte. Va ricordato che al termine della partita, in caso di parità, saranno disputati i tempi supplementari e poi, eventualmente verranno tirati i calci di rigori.



Anche la finale, purtroppo, si giocherà a porte chiuse, poiché non sono ancora venute meno le disposizioni relative alle restrizioni anti-covid che finora hanno imposto la disputa delle partite in assenza di pubblico. Una vera disdetta, considerata l’importanza della partita, alla quale certamente avrebbero voluto assistere centinaia di persone. E sarebbe stata certamente una festa di sport, anche perché richiesta analoga avrebbe voluto legittimamente avanzare la società sanvitese.

Gli sportivi monrealesi, tuttavia, potranno seguire il match attraverso la consueta telecronaca diretta che Monreale News trasmetterà sulla propria pagina facebook a partire dalle 16,50.