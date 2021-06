Domani Monreale C5-San Vito lo Capo: è un appuntamento con la storia

Si gioca la finalissima che vale l’accesso alla Serie B. Un match per la maglia, ma soprattutto per la città

MONREALE, 18 giugno – Non temiamo di sconfinare nella retorica, né di eccedere nell’enfasi se diciamo che Monreale calcio a 5-San Vito lo Capo, finalissima dei playoff del campionato di Serie C1 (Girone A), che si disputa domani pomeriggio al PalaGrimaudo di Alcamo, è un appuntamento con la storia.

Storia sportiva, ovviamente, poiché la nostra città ha la possibilità di accedere per la prima volta ad un campionato di livello nazionale, quale è quello di Serie B di futsal. Sarà, infatti, proprio la Serie B il traguardo della sfida che conclude una stagione agonistica “sui generis”, martoriata dal Covid, sospesa il 24 ottobre e poi ripresa con una formula diversa nello scorso mese di aprile.

A questa sfida Monreale C5 e San Vito lo Capo arrivano dopo aver eliminato la concorrenza, prima nei rispettivi quadrangolari playoff e quindi negli incontri di semifinale, disputati sabato scorso al PalaCanino di Altofonte. Il Monreale ha piegato la resistenza dell’Alqamah, il San Vito, invece, ha avuto la meglio sul Real Termini.

Domani, quindi, daranno vita alla madre di tutte le partite della stagione, sapendo entrambe di essere di fronte ad un evento di portata storica, almeno per quel che riguarda i loro trascorsi. Anche il San Vito lo Capo, cui va riservato il massimo rispetto, non ha mai disputato il campionato di Serie B ed anche il club della cittadina balneare trapanese, vorrà pertanto arrivare legittimamente puntuale al suo appuntamento con la storia.

Sarà una partita che, come tutte le finali, sfugge ad ogni pronostico, ma che certamente riserverà emozioni immense a chi avrà la voglia o la possibilità di vederla.

La società non ha lasciato nulla al caso, mettendo staff tecnico e giocatori nelle migliori condizioni per ben figurare. Mister La Bianca ha tenuto tutti sul pezzo, predicando impegno e concentrazione dal primo all’ultimo minuto. Il resto dovrà dirlo il campo.

Il match, purtroppo, così come tutti quelli di questa stagione, si disputerà a porte chiuse, per il rispetto delle restrizioni anti-covid. Immaginiamo cosa sarebbe stato il PalaGrimaudo di Alcamo se ci fosse stata la possibilità di assistere all’incontro. E invece accederanno alla struttura alcamese solo i componenti dei due gruppi squadra.

MonrealeNews trasmetterà il match in telecronaca diretta sulla propria pagina facebook, a partire dalle 16.50 col commento di Enzo Ganci e di Silvio Camcemi.

Calcio d’inizio alle ore 17. Fischieranno Antonio Andrea D’Aquino della sezione di Catania e Sebastiano Monaco di quella di Acireale.