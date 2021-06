Il Monreale C5 si rafforza: arriva Vincenzo Madonia

Il forte laterale è reduce da due stagioni a Canicattì

MONREALE, 24 giugno – Neanche il tempo di detergere il sudore dopo la finale con il San Vito lo Capo, che già si programma la prossima stagione di Serie B. Una stagione che il Monreale dovrà affrontare da matricola, anche se con il cuore pieno di entusiasmo.

Proprio per cominciare a fissare alcuni importanti tasselli in vista del campionato cadetto, la società si è già attivata sul mercato con l’intento di rafforzare l’organico. Di ieri sera è la notizia della chiusura dell’accordo con il fortissimo laterale palermitano, Vincenzo Madonia, 32 anni, nelle due ultime stagioni punto di forza dell’Atletico Canicattì.

Per assicurarsi le prestazioni di Madonia, il Monreale ha dovuto vincere la concorrenza di numerosi altri club, che avevano corteggiato il giocatore per assicurarsene le prestazioni, conoscendone il grande livello tecnico.

Nel curriculum di Vincendo Madonia, infatti, ci sono diverse stagioni a grande livello in club come il Real Parco, Cefalù, Acireale e Catania., divise tra Serie C1, ma anche Serie B e Serie A2. Un vero e proprio colpo, pertanto, messo a segno dall’infaticabile lavoro del presidente Tony Sabella.



“Sono contento di mettere la mia esperienza al servizio della società – ha detto Madonia – in una squadra in cui conosco tutti i compagni con i quali spero di vivere una bella stagione”.

Frattanto, ieri sera, la società ha voluto omaggiare il Comune di Altofonte per la squisita ospitalità di questi giorni, donando un piccolo gadget al vicecomandante della Polizia Municipale, Totò Di Matteo, complimentandosi con lui per il grande bottino di gol, che gli sono valsi l’ennesimo titolo di capocannoniere in occasione della manifestazione nazionale delle rappresentative provinciali di calcio a 5, disputata nei giorni scorsi a Lecce.