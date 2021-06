Domani ultimo impegno stagionale per il Monreale C5: in palio c’è il titolo regionale

I biancazzurri affrontano al PalaMaira di San Cataldo il Mortellito, squadra vincitrice del Girone B della Serie C1

MONREALE, 25 giugno – Stavolta è davvero l’ultima. L’ultima fatica stagionale. Dopo di che arriverà il tanto sospirato “rompete le righe” e se ne riparlerà ad agosto, quando riprenderà la preparazione precampionato, in vista della nuova stagione in Serie B.

Domani, però, c’è da onorare un impegno e fare fino in fondo il proprio dovere. Quest’anno, infatti, il Comitato Regionale Siciliano ha ideato una sorta di titolo regionale, che si disputa tra le due compagini che hanno vinto i due gironi di Serie C1: il Monreale C5 per quello occidentale (Girone A) e il Mortellito (squadra di Barcellona Pozzo di Gotto) per quello orientale della Sicilia (Girone B). Quest’ultima squadra ha avuto la meglio sulla Meriense, in un derby messinese terminato col punteggio di 2-1.

Domani, quindi, sfida inedita per i ragazzi di mister Toti La Bianca che alle 17 se la vedranno col Mortellito per quello che, forse un po’ enfaticamente, il Comitato Regionale ha definito lo “scudetto” della Serie C1. La partita si giocherà al PalaMaira di San Cataldo, alle ore 17.

Il Monreale, si presenterà all’impegno con l’entusiasmo di sempre, ma anche con qualche problema d’organico dovuto ad assenze ed infortuni, fisiologici in questa parte finale di stagione. Sarà comunque un anticipo di Serie B contro una squadra che ha seguito un percorso analogo a quello monrealese nel campionato dell’altra parte della Sicilia.

MonrealeNews, se sarà possibile superare alcune difficoltà organizzative, trasmetterà l’incontro in telecronaca diretta sulla propria pagina facebook.

Calcio d’inizio alle ore 17. Fischieranno Giorgia Mongiovì della sezione di Palermo e Gaspare Giarratano di quella di Agrigento.