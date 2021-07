Che festa al Giotti con la ''Summer Futsal Cup 2021''

Alla partecipata manifestazione si sono sfidati i bambini di quattro società sportive. LE FOTO

MONREALE, 2 luglio – E’ stata una festa. Una festa di sport, come da tanto non accadeva. Il covid e le sue restrizioni avevano chiuso in un angolo la voglia di giocare e di divertirsi dei più piccoli, che invece ieri è stata celebrata in tutta la sua grandezza.

L’occasione è stata la giornata finale della “Summer Futsal Cup 2021”, la manifestazione di chiusura dell’anno sportivo, organizzata dal Monreale calcio a 5, che si è giocata al centro “Antonio Giotti” di Aquino, riservata alle categorie 2009/2010 e 2010/2011, alla quale, oltre ai bambini biancazzurri, hanno preso parte pure le società Asd Avanti Tutta, Asd Atletico Monreale e Asd Jatina San Giuseppe Jato.

L’iniziativa, che si è tenuta sotto il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha rispettato in pieno quelle che erano le premesse della vigilia e cioè consentire a tanti ragazzini, desiderosi di tornare alla normalità anche dal punto di vista sportivo, di trascorrere un paio di pomeriggi in assoluto clima di aggregazione e di leale confronto sportivo.

Martedì pomeriggio si era disputata la prima giornata del torneo, che era servita a definire la griglia delle squadre finaliste. Ieri, quindi, è stata la giornata della finali vere e proprie. Per la cronaca, la categoria riservata ai più piccoli ha visto il trionfo del Monreale calcio a 5, che ha avuto la meglio su Avanti Tutta. Tra i più grandetti, invece, è stata proprio quest’ultima rappresentativa che ha piegato la resistenza di una coriacea Jatina. Il risultato del campo, però, ovviamente, era l’ultima cosa importante. Quel che più ha avuto senso è stato veder sudare, sorridere ed esultare tanti bambini, che ci hanno messo impegno, passione e lealtà sportiva. Alla fine, premiazione ed applausi per tutti.