Calcio a 5, ufficializzata la composizione del girone di Serie B

Quello del Monreale sarà il raggruppamento H, comprendente Sicilia e Calabria

MONREALE, 6 agosto – La Lega Nazionale Dilettanti, Divisione calcio a 5, ha ufficializzato la composizione dei gironi del prossimo campionato di Serie B, al quale prenderà parte pure il Monreale calcio a 5, fresco di promozione dopo la vittoriosa finale sul San Vito lo Capo del 19 giugno scorso.

Il campionato, su tutto il territorio nazionale, è stato suddiviso in otto gironi. Il Monreale fa parte del girone H, quello territorialmente comprendente Sicilia e Calabria. Si tratta di un raggruppamento comprendente dodici squadre. Oltre al Monreale il campionato comprenderà:

Casali del Manco (CS), Ecosistem Lamezia (CZ), Soccer Montalto (CS), Agriplus Acireale (CT), Atletico Canicattì (AG), Città di Palermo, Siac Messina, Mortellito (ME), Mascalucia C5 (CT), Meriense (ME), PGS Luce Messina.

Saranno pertanto tre le calabresi al via. Per quel che riguarda siciliane, sono due le palermitane (Città di Palermo e Monreale C5), quattro la messinesi (Mortellito, Meriense, Siac Messina e PGS Luce Messina), due catanesi (Agriplus Acireale e Mascalucia) ed una agrigentina (Atletico Canicattì).

Fra qualche giorno verrà diramato anche il calendario, ricordando che il via è previsto per il 9 ottobre.