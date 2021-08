Calcio a 5, domani al via la preparazione precampionato del Monreale

Appuntamento pomeridiano alle 18,45 nei pressi dello Stadio delle Palme a Palermo

MONREALE, 22 agosto – Comincia domani, tra entusiasmo e voglia di far bene l’avventura del Monreale calcio a 5, in vista della prossima stagione, che – come sanno gli appassionati – vedrà la squadra biancazzurra ai nastri di partenza del campionato di serie B.

Domani, pomeriggio, dopo la promozione ottenuta lo scorso 19 giugno in quel di Alcamo, al termine della finale playoff vinta contro il San Vito lo Capo, la squadra si ritroverà nell’area antistante lo stadio delle Palme di Palermo per cominciare la preparazione precampionato.

Sarà lì che i giocatori cominceranno a sudare agli ordini di mister Toti La Bianca, l’allenatore della promozione e di Riccardo Sampino il preparatore atletico del Monreale. Nella prima fase, come di consueto, sarà la parte atletica a farla da padrona, per mettere benzina dei muscoli ed affrontare una stagione che, fin da ora, si annuncia come dura. Poi, via via, comincerà la parte tecnico-tattica durante la quale potranno essere oleati gli ingranaggi per presentarsi nelle migliori condizioni all’appuntamento con il campionato cadetto.

Ricordiamo che il Monreale calcio a 5 è stato inserito nel girone H del campionato di Serie B assieme a Casali del Manco (CS), Ecosistem Lamezia (CZ), Soccer Montalto (CS), Agriplus Acireale (CT), Atletico Canicattì (AG), Città di Palermo, Siac Messina, Mortellito (ME), Mascalucia C5 (CT), Meriense (ME), PGS Luce Messina. Il campionato prenderà il via il prossimo 9 ottobre.