Calcio a 5: Serie B. Il Monreale debutterà in casa con l’Ecosystem Lamezia

Effettuato oggi il sorteggio a Roma: prima trasferta alla seconda giornata contro il Soccer Montalto

MONREALE, 3 settembre – Comincerà il 9 ottobre in casa l’avventura del Monreale calcio a 5 nel prossimo campionato di Serie B (Girone H). Ad affrontare la compagine biancazzurra sarà quella calabrese dell’Ecosystem Lamezia.

Lo si è appreso nella giornata di oggi, dopo la presentazione dei campionati nazionali di Futsal, avvenuta nel Salone d’Onore del Coni a Roma, ad opera della Divisione Calcio a 5 della FIGC.

Dopo la partita d’esordio, i ragazzi di mister La Bianca saranno chiamati ad una prima lunga e disagevole trasferta, in casa del Soccer Montalto, altra compagine calabrese, della provincia di Cosenza. Alla terza giornata ritorno in casa contro il Mascalucia.

Particolarmente impegnativo il periodo a cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, quando il Monreale sarà chiamato ad una doppia trasferta: a Barcellona Pozzo di Gotto contro il Mortellito, squadra vincitrice del girone B del campionato di Serie C1 ed a Casali del Manco, altra trasferta “pesante”, ancora una volta in terra calabra.

Il calendario che pubblichiamo in allegato, propone il derby con il Città di Palermo all’ultima giornata: l’11esima.