Da giovedì a sabato l’Open Day della scuola calcio del Monreale calcio a 5

Si svolgerà dal 9 all’11 settembre al centro sportivo “Antonio Giotti” di Aquino

MONREALE, 7 settembre – Ti piace il calcio a 5 e vorresti praticarlo? Ti senti portato per questa disciplina? Il Monreale calcio a 5, società leader del settore nella cittadina normanna, potrebbe fare al caso tuo. E ti dà la possibilità di avvicinarti a questo bellissimo sport.

L’occasione arriverà nei giorni di giovedì, venerdì e sabato (9, 10 e 11 settembre) con l’Open Day della scuola calcio che la società biancazzurra, che si appresta ad affrontare il campionato nazionale di Serie B, organizza per i giovani che vogliono fare del futsal la loro passione.

L’appuntamento è fissato per giovedì 9 settembre alle ore 15 al centro sportivo Antonio Giotti di Aquino per i nati dal 2011 al 2017. A seguire, invece, (ore 16,30-18) sarà la volta dei più grandicelli, i nati dal 2005 al 2010.

Ad attendere ragazzi e genitori ci saranno i rappresentanti della società, ma soprattutto tecnici qualificati, a cominciare dal responsabile tecnico della scuola calcio, Giacomo Madonia e dal supervisore del settore giovanile biancazzurro, Toti La Bianca, che è pure l’allenatore della prima squadra.

L’appuntamento si replica l’indomani, venerdì 10 settembre, alla stessa ora e con le stesse modalità. Ultimo giorno di Open Day sabato 11 settembre: alle ore 10 per i più piccoli (nati dal 2011 al 2017). Alle 11,30 sarà la volta dei più grandi (nati dal 2005 al 2010).