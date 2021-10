Domani comincia il campionato di serie B di calcio a 5: buon viaggio Monreale

Esordio casalingo per i biancazzurri: al PalaCanino arriva l’Ecosistem Lamezia

MONREALE, 8 ottobre – Chiamatela enfasi, chiamatela retorica. Chiamatela come volete. Non crediamo, però, di andare molto lontani dalla realtà se diciamo che quella di domani sarà una giornata storica per lo sport monrealese.

Domani pomeriggio, infatti, comincia il campionato di Serie B (Girone H) del Monreale calcio a 5 ed è la prima volta nella sua storia che la cittadina normanna può fare il tifo per una propria compagine in un campionato di livello nazionale.

Lo farà domani, a partire dalle 16, quando al PalaCanino di Altofonte (sarà quella la sede delle partite casalinghe della formazione biancazzurra) arriverà l’Ecosistem Lamezia, esperta squadra calabrese che è alla sua terza partecipazione al campionato cadetto e che quindi, al cospetto dei ragazzi di mister La Bianca, neofiti della categoria, parte con i favori del pronostico. Il Monreale, infatti, non dimentica e non potrebbe dimenticarlo, di essere una matricola che ha tutto da imparare in questo difficile torneo, dove il livello sarà ben più elevato rispetto a quello, pur impegnativo, della serie C1.

Dimentichiamo la cavalcata trionfale della scorsa stagione, terminata con il vittorioso spareggio contro il San Vito Lo Capo, quindi, e prepariamoci a soffrire partita per partita, minuto dopo minuto.



Questo, però, non deve far partire con poche speranze Pitarresi e compagni, che certamente getteranno il cuore oltre l’ostacolo per onorare un campionato per raggiungere il quale hanno tanto lottato nella scorsa stagione.

Il Lamezia è squadra esperta: ne sa qualcosa il Città di Palermo, che nella passata stagione si vide sfuggire di mano una vittoria che sembrava acquisita a pochi secondi dalla fine. Gli uomini di mister Carrozza verranno in Sicilia non certamente per una gita di piacere, ma per partire col piede giusto. Troveranno però un Monreale determinato a far bella figura e a tentare di muovere da subito la classifica.

La società, dal canto suo, non ha lasciato nulla al caso ed ha lavorato senza sosta per arrivare preparata a questo primo appuntamento di campionato.

Ieri, frattanto, nell’allenamento di rifinitura, è avvenuta la presentazione delle maglie da gara, alla presenza del sindaco, Alberto Arcidiacono, primo tifoso della formazione biancazzurra, che ha spronato i giocatori a dare il 100% delle loro possibilità, assicurando la propria presenza sulle tribune del PalaCanino domani pomeriggio. Arcidiacono ha portato, inoltre, il saluto del presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia.

Chi volesse assistere di persona alla partita dovrà essere munito di mascherina e soprattutto di Green Pass. Monreale News, però, media partner del Monreale C5, come di consueto, garantirà la visione in telecronaca diretta sulla propria pagina facebook a partire dalle 15,55.

Palla al centro alle ore 16. Fischieranno i signori Concetto Fabiano e Francesco Quartaronello, entrambi della sezione di Messina. Cronometrista il signor Bernardo Masaniello della sezione di Palermo.