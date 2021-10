Calcio a 5: il punto sulla B. Crolla in Calabria la Siac Messina, Palermo fermo al pari

A raccogliere la vittoria - nella prima giornata del girone H – Casali del Manco, Ecosistem Lamezia, Mascalucia, P.G.S. Luce e Atletico Canicattì

MONREALE, 11 ottobre – Si è conclusa nella sera di sabato la prima giornata di incontri validi per il campionato nazionale di serie B. Un primo, generalissimo focus sul girone H – quello in cui milita il Monreale C5 – consegna già comunque agli occhi degli attenti osservatori e degli appassionati del calcio sul parquet un quadro condito da aspettative percorribili e realtà pienamente consolidate.

E' il caso – quest'ultimo – del Casali del Manco che, con cinismo inequivocabile dà alla luce una vera e propria prova di forza, asfaltando tra mura domestiche con il risultato nettissimo di 6-1 la Siac Messina e portandosi momentaneamente in testa al girone. Costretto a inginocchiarsi – in casa al Palalberti – anche il Mortellito, società di Barcellona Pozzo di Gotto, che nello scorso mese di giugno strappò proprio al Monreale C5 il titolo di ''campione di Sicilia'' in gara-passerella più di festa per le rispettive promozioni ottenute che d'agonismo puro. Barcellonesi costretti ad arrendersi dunque alle tre reti rifilate dal Mascalucia. A piegare l'altra squadra della Barcellona Sicula – la Meriense – ci pensa Aleandro La Rosa che con la sua tripletta, condita dalla rete di Walter Furno, consegna tre punti anche all'Atletico Canicattì in una gara comunque all'ultimo respiro (4-3 il referto finale).

Fermi al pari l'Agriplus Acireale e il Città di Palermo, con le aquile che – nonostante un doppio Di Maria e il "solito" D'Orio – non si iscrivono alla fuga nel girone. Bottino vacante, come sappiamo invece, per Monreale C5 (arresosi all' Ecosistem Lamezia, dopo un match in cui i biancazzurri non hanno affatto sfigurato all'esordio nella nuova categoria) e Soccer Montalto (piegato dal P.G.S. Luce per 3-2) che si affronteranno nella prossima giornata nella lunga trasferta calabrese – provincia di Cosenza – che i normanni saranno costretti a sostenere.